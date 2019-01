Frio congela as Cataratas de Niágara

Turistas tiraram fotos do fenômeno natural e postaram nas redes sociais

A tempestade de inverno que cobriu de neve a região meio-oeste dos EUA e transformou o nordeste do país em um verdadeiro “congelador” literalmente congelou um dos pontos turísticos mais famosos da região: As Cataratas de Niágara. Inúmeros visitantes tiraram fotos da vista majestosa e postaram nas redes sociais, no domingo (20).

A turista canadense Emma Grafham disse ao canal de notícias CNN que ela se sentia como se estivesse no “castelo de Elsa”.

“Havia até mesmo este lance de escadas que foi colocado do lado de fora e tinha tanto gelo sobre elas, parecia que a Elsa tinha acabado de lançar o braço para fora e invocado algumas escadas como ela faz no filme”, relatou Emma.

Segundo especialistas, a frente fria tende a permanecer em algumas áreas na região nordeste dos EUA nesta semana.

Os moradores na região da Nova Inglaterra acordaram na terça-feira (22) com temperaturas entre 5 e 20 graus abaixo de zero e muitas partes do nordeste permanecerão sob alerta de vento até quarta-feira (23) de manhã.

Outra frente fria passará pela região durante o fim de semana, adiantou o meteorologista da CNN, Michael Guy.

“As frentes de ar frio continuarão pelas próximas duas semanas”, disse ele.