Frio permanecerá antes de final de semana mais quente em NJ

A neve acumulada tende a congelar tornando asfalto e calçadas escorregadios

O frio intenso na manhã de quinta-feira (18) tornou o asfalto das estradas escorregadio, entretanto, a temperatura tende a subir no final de semana. O resto da neve acumulada nas calçadas e vias públicas pode congelar e provocar acidentes.

A sexta-feira (19) será ensolarada e com temperatura mais alta ao longo do final de semana, antes que outra frente fria retorne e aumente a possibilidade de queda de neve no início da próxima semana. Ainda na sexta, a temperatura mais alta ficará em torno dos 41º graus (5º Celsius) e a mais baixa 27º graus (-2.7º Celsius).

As previsões revelaram que o efeito “tobogã” na temperatura persistirá por mais uma semana.

O sábado (20) tende a ser ensolarado com a temperatura mais alta em torno dos 51º graus (10.5º Celsius), mas com ventos de 20 mph. A noite será parcialmente estrelada e a temperatura mais baixa em torno dos 30º graus (-1.1º Celsius).

O aumento de temperatura tende a permanecer no domingo (21), com céu ensolarado e a temperatura mais alta em torno dos 48º graus (8.8º Celsius). Já a noite será nublada e com a temperatura mais baixa em torno dos 34º graus (1.1º Celsius).

Uma frente fria e a possibilidade de chuva estão previstas para a noite de segunda-feira (22) até a manhã de terça-feira (23). Existe a possibilidade, segundo meteorologistas, de que a chuva se transforme em neve nas regiões norte de New Jersey e Pensilvânia, até a manhã de terça-feira.