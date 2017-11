Frio poderá continuar até o Thanksgiving

A frente fria que cobre o nordeste dos EUA poderá manter as temperaturas baixas

A recente onda de frio que cobre a região nordeste dos EUA tende a permanecer no final de semana e até o feriado de Thanksgiving, entretanto, especialistas preveem que New Jersey tende a ter mais chuva que neve na próxima semana. Pancadas de chuva fortes cobrirão a maior parte do estado no sábado (18) e a neve pode se misturar à chuva na região norte, caso a temperatura caia para abaixo do ponto de congelamento no início do dia.

Embora o Thanksgiving esteja há uma semana de distância e as previsões climáticas podem mudar facilmente, os especialistas preveem que uma tempestade “poderá levar chuva à Costa do Atlântico e neve sobre as montanhas Apalache durante a quarta-feira (22) até o feriado”. Entretanto, existe a possibilidade de o ar frio e seco empurre a tempestade na direção do mar.

Embora as previsões do Serviço Meteorológico Nacional (NWS) não vão além de 5 dias, o Centro de Previsões Climáticas do órgão prevê entre 50% a 60% de probabilidade das temperaturas ficarem abaixo do normal entre 20 e 24 de novembro. O NWS também prevê que a possibilidade, entre 40% e 50%, de chuva no mesmo período será abaixo do normal em New Jersey.