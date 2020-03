FTC reembolsará US$ 2 milhões às vítimas de golpe migratório

Para atrair as vítimas, a American Immigration Center se passava como afiliada ao governo federal

Em resposta à fraude cometida pelo American Immigration Center, a Comissão Comercial Federal (FTC) está reembolsando as pessoas prejudicadas no esquema, informou o órgão através de um comunicado de imprensa. O FTC emitirá 4.976 cheques de reembolso e efetuará 44.136 pagamentos através do PayPal às vítimas, totalizando mais de US$ 2 milhões.

A fraude teria começado em 2010, segundo o FTC, quando a companhia falsamente deu a entender que era afiliada ao governo dos EUA para vender serviços migratórios aos clientes. Muitos desses clientes tentavam contatar o website original do governo para renovar um green card ou aplicar para a naturalização. As vítimas não repararam o engano até que já tinham concordado em pagar ao American Immigration Center centenas de dólares.

O acordo que solucionou o caso exigiu que o American Immigration Center suspenda as atividades fraudulentas e, no futuro, deixar claro a todos que a companhia não é afiliada ao governo dos EUA. Além disso, a companhia terá que reembolsar US$ 2.2 milhões, que será usado para ressarcir as vítimas.

Os clientes que receberem os cheques do FTC deverão sacá-los ou depositá-los em até 60 dias; o que está escrito nos cheques. Para aqueles que não possuem endereço de correspondência com o FTC, o órgão realizará os ressarcimentos através do PayPal, através do qual os clientes têm até 30 dias para sacar.

A Analytics Inc., que administra os ressarcimentos no caso, começou a enviar os cheques na segunda-feira (2), de US$ 42.71 cada.

Em outro caso envolvendo o FTC, o órgão ressarciu as vítimas de um esquema de apoio técnico, liberando o total de US$ 1.7 milhão às vítimas. O caso envolvia um golpe que encorajava as vítimas a comprar apoio técnico ao informar falsamente à elas que seus computadores haviam sido infectados com vírus. O FTC informou que efetuaria 57.960 ressarcimentos através de cheques no valor aproximado de US$ 30 cada às vítimas do esquema.