Funcionário é preso por tirar fotos “intimas” de clientes

José Santana, de 20 anos, é acusado de tirar ilegalmente fotografias por debaixo das saias das clientes em supermercado

O empregado de um supermercado em Long Island (NY) foi flagrado ao tentar tirar uma fotografia por debaixo da saia de uma cliente, algo que ele já havia feito várias vezes antes, informou a polícia na sexta-feira (23). A mulher havia acabado de sair do Kolsave Market em North Lawrence, aproximadamente às 12:20 pm, na quinta-feira (22), quando José Santana, de 20 anos, começou a ajuda-la.

Enquanto eles colocavam as compras no carro, Santana pôs uma das mãos entre as pernas da mulher e posicionou o aparelho celular debaixo da saia dela, detalharam as autoridades.

José foi preso e os investigadores descobriram que ele tinha várias fotografias armazenadas no telefone celular dele; todas elas supostamente tiradas no supermercado.

Santana, morador em Inwood (NY), foi acusado de vigilância ilegal em 2º grau e compareceu perante um juiz na Corte do Condado de Nassau, na sexta-feira (23). A administração do supermercado evitou comentar o caso.