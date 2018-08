Funcionário em abrigo de imigrantes é acusado de molestar adolescente

Fernando Negrete enfrenta as acusações de ter beijado nos lábios e tocado de “forma inapropriada” uma menina de 14 anos

Um empregado de um abrigo de imigrantes menores de idade separados de seus pais em Phoenix (TX), administrado pela empresa Southwest Key, foi preso e acusado de ter molestado sexualmente uma jovem de 14 anos. Segundo o boletim de ocorrência policial obtido pelo canal de TV local KPHO-CBS, uma testemunha de 16 anos disse ter visto Fernando Negrete, de 32 anos, “beijando e tocando de forma inapropriada” a adolescente em junho.

A Southwest Key é contratada pelo Departamento Federal de Saúde & Serviços Humanos (HHS) para administrar pelo menos 26 instalações que abrigam os menores no Texas, Arizona e Califórnia. Entre 1 de outubro de 2017 e 25 de junho de 2018, quase 20 mil crianças foram abrigadas nesses centros, segundo um representante da empresa entrevistado pela CBS News, em julho.

Policiais foram enviados ao abrigo em Phoenix em 25 de julho. A testemunha de 16 anos, que compartilhava o quarto com a vítima, relatou ter visto Fernando beijando a menor “três ou quatro vezes” e “tocando-a de forma inapropriada”, publicou a KPHO.

A menina de 14 anos disse aos investigadores que Negrete entrou no quarto dela e a beijou nos lábios. O boletim de ocorrências policiais (BO) detalha que ela então “o empurrou e se afastou (de Negrete)”. Ainda conforme o BO, Fernando foi filmado pelas câmeras de segurança “se aproximando do quarto da vítima diversas vezes ao longo da noite”, em 27 de junho. A câmera não registrou o que aconteceu no interior do quarto.

Em 31 de julho, Negrete foi contatado pela polícia de Phoenix e admitiu ter beijado a jovem de 14 anos e tê-la tocado de forma inapropriada por cima das roupas dela, detalhou o BO. Ele foi detido em decorrência das acusações de agressão com agravantes, molestar uma menor e abuso sexual.

O porta-voz da Southwest Key, Jeff Eller, disse que a companhia está cooperando na investigação policial e que também iniciou uma investigação interna. “Quando uma criança denuncia um comportamento inapropriado, nós imediatamente contatamos as autoridades de segurança e iniciamos uma investigação interna de forma apropriada. Isso foi o que aconteceu nesse caso”, informou ele. “A Southwest Key sempre trabalhou com as autoridades de segurança no cumprimento total das leis quando isso se faz necessário”.

Tal incidente não é o único preocupante envolvendo a instalação da Southwest Key no Arizona. O jornal The Nation publicou semana passada uma menina de 6 anos, separada da mãe devido à política de “tolerância zero” da administração Trump, foi abusada sexualmente por outro menor de idade. O caso ocorreu em junho na Casa Glendale, outro abrigo para crianças imigrantes nas imediações de Phoenix. A fiança de Fernando foi estabelecida em US$ 150 mil e ele retornará ao tribunal na terça-feira (7).