Funcionário HIV+ é acusado de molestar 8 imigrantes adolescentes

Levian Pacheco enfrenta várias acusações decorrentes de incidentes que ocorreram entre agosto de 2016 e julho de 2017

As autoridades federais alegam que um ex-funcionário de um abrigo na região metropolitana de Phoenix (AZ) abusou sexualmente de 8 imigrantes adolescentes. O incidente é mais um dos muitos casos relatados nas últimas semanas, enquanto milhares de crianças imigrantes continuam detidas em abrigos espalhados por todo o país.

Documentos apresentados no tribunal mostram que Levian Pacheco enfrenta várias acusações decorrentes de incidentes que ocorreram entre agosto de 2016 e julho de 2017 numa instalação da companhia Southwest Key na cidade de Mesa. O caso foi denunciado pela ProPublica.

As autoridades acusam Pacheco de cometer atos sexuais em 2 meninos e tocar inapropriadamente outros 6, todos eles com idades entre 15 e 17 anos na ocasião. Os documentos apresentados no tribunal também indicam que o ex-funcionário do abrigo é HIV+ e que alguns dos adolescentes aceitaram ser testados para o vírus.

Pacheco alegou inocência e negou as acusações. O advogado público de defesa disse que as acusações do governo incluem “um período extraordinário de datas e falta de detalhes”.

“Nós estamos nos preparando para defender o Sr. Pacheco no tribunal”, disse o advogado Benjamin Good.

As revelações de quinta-feira (2) ocorreram um dia depois que a polícia informou outro trabalhador num outro abrigo da Southwest Key, Fernando Magaz Negrete, é suspeito de ter molestado uma imigrante adolescente de 14 anos. As autoridades alegam que Negrete beijou e acariciou inapropriadamente a jovem no quarto dela em 27 de julho. O incidente teria sido testemunhado por uma colega de quarto de 16 anos. A polícia detalhou que câmeras de vigilância registraram o suspeito, de 32 anos, entrando no quarto diversas vezes durante a noite, embora o interior do cômodo fique fora do alcance da câmera.

A Southwest Key demitiu Negrete e não foi informado se ele contratou um advogado de defesa. A maioria das mais de 2 mil crianças que foi separada dos pais quando cruzavam clandestinamente a fronteira dos EUA estão sob a custódia da companhia. O porta-voz da Southwest Key informou que Pacheco foi imediatamente suspenso e a polícia foi acionada assim que surgiu a denúncia.

Em julho, a ProPublica emitiu um relatório dizendo que a polícia respondeu a pelo menos 125 ligações telefônicas denunciando abusos sexuais ocorridos nos abrigos que basicamente acomodam crianças imigrantes desde 2014. O relatório detalha um incidente ocorrido num abrigo da Southwest Key em 2015, em Tucson (AZ), onde as autoridades informaram que um funcionário tocou no pênis de um adolescente hondurenho de 15 anos por cima da roupa. O trabalhador foi demitido e, posteriormente, condenado por abuso sexual.