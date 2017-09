Funcionários do Motel 6 denunciavam hóspedes ao ICE

Duas filiais da rede enviavam diariamente informações dos hóspedes às autoridades

A rede de motéis Motel é geralmente associada ao seu antigo slogan de hospitalidade: “Nós deixaremos a luz acesa”. Entretanto, para os advogados de imigração na região metropolitana de Phoenix (TX), a rede se tornou o local de uma série de batidas migratórias. Conforme um artigo publicado na quarta-feira (13) pelo jornal Phoenix New Times, os funcionários em 2 filiais do Motel 6 podiam estar enviando informações dos hóspedes diretamente ao Departamento de Imigração (ICE).

Depois que o artigo foi publicado, a administração do Motel 6 emitiu um comunicado alegando que a prática foi “implantada em nível local, portanto, sem o conhecimento da administração geral”.

“Quando tomamos conhecimento disso na semana passada, (a prática) foi suspenso”, postou a gerência do Motel 6 em suas páginas no Twitter e Facebook.

Os agentes de imigração prenderam pelo menos 20 pessoas nas duas localizações do Motel 6 entre fevereiro e agosto, indo aos locais a cada 2 semanas, publicou o New Times. O número real de detidos tende a ser muito mais alto, segundo o artigo, pois muitos documentos apresentados nos tribunais possuem dados ambíguos sobre os locais onde ocorreram as prisões.

As duas filiais do Motel 6 ficam localizadas em vizinhanças de predominância latina, próximas a padarias e restaurantes mexicanos. Ambas as instalações de propriedade corporativa, ou seja, nenhuma delas é franquia. O porta-voz do Departamento de Polícia de Phoenix, Jonathan Howard confirmou ao New Times que “em determinadas ocasiões e através de contatos informais” um número de hotéis e motéis compartilha a lista de hóspedes com as autoridades de segurança.

Empregados das duas filiais em Phoenix disseram ao New Times que enviar a lista de hóspedes ao ICE era uma prática padrão e diária. “Nós enviamos um relatório todas as manhãs ao ICE; os nomes de todas as pessoas que se hospedam”, relatou um atendente de balcão. “Todas as manhãs, aproximadamente às 5:00 am, nós preparamos a lista, apertamos um botão e enviamos ao ICE”.

No Twitter, inúmeros internautas criticaram a política do Motel 6, citando a resposta vaga da cadeia de motéis e pedindo uma explicação mais detalhada do assunto. O hashtag: #BoycottMotel6 começou a circular nas redes sociais na noite de quarta-feira (13).