Funcionários dos aeroportos JFK, LaGuardia e Newark fazem greve

Os trabalhadores tentaram renegociar os contratos com a empregadora, a PrimeFlight Inc., sem obter sucesso

Na noite de terça-feira (11), 700 funcionários que trabalham nos terminais de aeroportos para as principais companhias aéreas na região metropolitana de Nova York entraram em greve. A manifestação provocou atrasos nos voos das empresas United Airlines, American Airlines e JetBlue. Centenas de ajudantes de cadeiras de rodas, carregadores de bagagens, atendentes, limpadores de cabines, faxineiros e motoristas de shuttle pararam nos aeroportos JFK, LaGuardia e Newark em decorrência de disputas trabalhistas com o empregador, a PrimeFlight Inc., que terceiriza serviços de companhias aéreas.

No início da semana, os trabalhadores decidiram parar devido ao o que eles consideram ser práticas trabalhistas injustas por parte da PrimeFlight Inc. A greve começou às 9 horas da noite com uma manifestação no Aeroporto Internacional de Newark, em New Jersey, do lado de fora do Terminal C. Os protestos continuaram na quarta-feira (12) nos aeroportos de Newark e LaGuardia, segundo o sindicato 32BJ Service Employees International Union, que representa os 700 empregados da PrimeFlight Inc.

A manifestação continuará nos próximos 3 dias nos três aeroportos durante o dia, informaram os organizadores, com a visita no LaGuardia de várias autoridades municipais. Outra grande manifestação acontecerá na quinta-feira (13), às 1:30 pm, no Terminal 5 do JFK. A decisão a favor da greve ocorreu depois que o sindicato que representa os funcionários da PrimeFlight Inc. tentou sem sucesso renegociar os contratos trabalhistas, condições de trabalho e benefícios.

Ainda não foi determinado o quanto a greve, que poderá se estender mais que os 3 dias iniciais, impactará o tráfego aéreo. Muitos dos funcionários da PrimeFlight Inc. que atendem a United, American e JetBlue possuem treinamento especial e têm acesso às áreas de segurança dos aeroportos, informou o sindicato.