Funkeiro Jonathan fará show em Newark

Esta será a 1ª vez que Jonathan da Nova Geração se apresentará no bairro do Ironbound

No sábado (11), às 11:00 pm, o funkeiro Jonathan (Costa) da Nova Geração, ex-Furacão 2000, fará o show “Jon Jon o Baile” no restaurante Delícias de Minas, no bairro do Ironbound, em Newark. O espetáculo é mais uma realização do Circuito Delícias de Minas e também contará com a presença de Diana Bouth e Batoré (Conecrew). Os ingressos são limitados.

Jonathan Costa carrega o funk no sobrenome. Filho de Verônica e Rômulo Costa, fundadores do movimento funk carioca, carrega o funk na veia desde o seu nascimento, quando sua mãe saiu direto de um baile para maternidade. Aos sete anos de idade já cantava e dançava nos palcos da Furacão 2000. Seu primeiro CD trouxe grandes sucessos, entre eles “Eu sou Jonathan da nova geração”, música que até hoje faz os jovens cantarem nos bailes. Com mais de 500 mil cópias vendidas, Jonathan não parou por aí.

Hoje, o “danadão”, como é conhecido, cresceu e continua fazendo sucesso no mundo funk. Na bagagem Jonathan carrega participações em diversos DVDs da Furacão 2000. Com experiência no rádio, TV e música, Jonathan atualmente é referência com seu trabalho voltado ao público jovem. Suas músicas de trabalho, “No batuque, no balanço” e “Rebola de frente, rebola de costas”, faixas do DVD “Clima dos Bailes”, já ocupam as paradas de diversos programas do segmento funk e sites do gênero. Usando a referência dos pais não só para a vida, mas também para o seu trabalho, Jonathan Costa é exemplo de simplicidade e perseverança e com certeza não pretende parar por aí.

O restaurante Delícias de Minas fica na 168 McWhorter St., em Newark. Reservas: (973) 589-1920.