Furacão Dorian provoca cancelamento do show de Daniela Mercury na FL

A cantora baiana iniciaria a turnê nos EUA se apresentando nas cidades de Orlando e Miami

Na quinta-feira (29), foi oficialmente declarado estado de emergência na Florida devido à aproximação do furacão Dorian. A previsão é que ele chegue ao continente na segunda-feira (2). Segundo previsões de especialistas, o furacão poderá ganhar força e atingir a categoria 3, podendo causar falta de eletricidade, inundações, fechamento de aeroportos e outros transtornos que podem durar vários dias ou semanas. O espetáculo estava previsto para ocorrer no sábado (7), em Miami Beach (FL). Em virtude disso, a cantora seguirá com a turnê em Boston (MA), no domingo (8). As pessoas que compraram ingressos para os shows de Orlando e Miami podem solicitar devoluções nos pontos de venda.

. Estado de alerta:

O Centro Nacional de Furacões (NHC) informou que “todos os padrões de intensidade indicam que Dorian se tornará um furacão daqui a dois dias, adquirindo força adicional depois desse tempo”.

“A ameaça da ocorrência de tempestade tropical ou furacão, além da ocorrência de tempestade, no noroeste das Bahamas e áreas na costa leste da Flórida aumentou”, acrescentou.

Na manhã de quarta-feira (28), Dorian estava a 40 milhas (65 km) de distância de St. Croix e Ilhas Virgens, continuando a mover-se 13 mph na direção da costa leste de Porto Rico. A tempestade continuou a crescer, adquirindo força de tempestade tropical com ventos acima de 80 milhas (129 km) no olho da tempestade, conforme especialistas. Quanto mais lento um furacão passa sobre uma região, maior é o poder de destruição.

Na terça-feira (27), o curso da tempestade mudou, pois estava previsto que ela passaria na região sul de Porto Rico e República Dominicana. Depois de passar por Porto Rico, a tempestade ganhará força devido às águas mornas do Oceano Atlântico e poderá chegar já como furacão na Flórida e outras partes ao sul da Costa Leste durante o fim de semana prolongado do feriado do Dia do Trabalho.

“O risco da ocorrência de tempestades perigosas e ventos com força de furacão está aumentando nas regiões central e noroeste das Bahamas e ao longo da costa leste da Flórida, embora ainda seja muito cedo para prever qualquer tipo de dano possível”, informou o NHC.

“Os residentes nessas áreas devem se certificar que possuem um plano de emergência e não focalizarem somente nas previsões sobre o Dorian”, acrescentou.