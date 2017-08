Furacão Harvey poderá ‘estragar’ feriado em NJ

Apesar de já ter perdido a força, Harvey tende a transformar o Dia do Trabalho num feriado frio e chuvoso

O que sobrou do Furacão Harvey poderá se encontrar com uma frente fria vinda do Canadá e provocar a queda de temperatura e chuva em New Jersey durante o feriado do Dia do Trabalho, informaram especialistas. A chuva tende a ocorrer desde a noite de sábado (2) até a manhã de domingo (3), segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS). Também há a possibilidade de pancadas fortes de chuva e trovoadas.

A temperatura máxima à tarde e noite no sábado tende a ficar em torno dos 60º graus (15º Celsius). Após a chuva parar na tarde de domingo, o céu tende a permanecer nublado e a temperatura em torno dos 79º graus (26º Celsius).

O Texas continua a ser assolado por Harvey, uma tempestade de dimensões históricas, que também passou pela Louisiana na quarta-feira (30), provocando ventos de 45 mph, informou o Centro Nacional de Furações (NHC). Enquanto o Furacão Harvey se move rumo ao norte dos EUA ele tende a enfraquecer e transformar-se numa tempestade tropical.

“O Harvey começará a acelerar no sentido norte através do interior do país no final dessa semana”, disse Dan Kottlowski, especialista em furacões da AccuWeather.

O que sobrou do Harvey tende a transformar o Dia do Trabalho num feriado frio e chuvoso. O risco de correntes marinha permanece ao longo de todo o litoral em New Jersey com ondas entre 7 e 9 pés de altura e ventos entre 10 e 15 mph.