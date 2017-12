Gafe: Cidadão americano é preso pelo ICE em tribunal

David Ochoa, nascido em Spring Branch (TX), foi confundido com um membro de gangue de rua

Na sexta-feira (15), um morador na cidade de Spring Branch (TX), liberado depois de pagar a fiança, foi detido na Corte do Condado de Harris por agentes do Departamento de Imigração (ICE). Ele foi confundido com um membro de gangue de rua indocumentado que estava sendo procurado pelas autoridades.

David Ochoa, de 24 anos, foi algemado e teve as pernas acorrentadas quando chegava ao tribunal, segundo o advogado de defesa, Neal Davis. “Isso é como a gestapo (polícia nazista)”, disse o advogado. “O nosso cliente é cidadão dos Estados Unidos. Ele nasceu aqui”.

Os representantes do ICE evitaram comentar a gafe.

Conforme os advogados de Ochoa, os agentes disseram que ele havia sido deportado duas vezes e era um conhecido membro de gangue. David insistiu que havia nascido em Spring Branch e se graduado na Spring Woods High School, na mesma cidade.

“Eles sequer me apresentaram um mandado de prisão”, detalhou Ochoa. Ele foi liberado após pagar a fiança de US$ 100 decorrente da acusação de ter sido cúmplice em um homicídio ocorrido no início de 2017. Ele não possui antecedentes criminais no Condado de Harris.

Os advogados de Ochoa relataram que dois agentes do ICE entraram na sala da audiência presidida pela Juíza Distrital Hazel Jones e detiveram o réu, algemando-o e o colocando onde ficam os jurados. Os agentes mostraram aos advogados uma fotografia que parecia vagamente com Ochoa e informaram que ele seria acusado criminalmente por reentrar clandestinamente nos EUA. Entretanto, os agentes não compararam as impressões digitais dos casos antigos com o caso de Ochoa.

“Eles não fizeram o trabalho de casa; foi tudo avaliado às pressas”, disse Davis, “Caso eles tivessem feito o trabalho direito, eles teriam vetado o caso comparando as impressões digitais arquivadas na penitenciária”.

O advogado pediu para ver o mandado de prisão, o qual aparentemente os agentes não tinham. Eles responderam que levariam Ochoa para um centro de detenção do ICE, onde colheriam as impressões digitais dele. Caso as impressões digitais fossem as mesmas, ele seria acusado de reentrar clandestinamente nos EUA.

Davis, que acreditava no cliente dele, protestou com a Juíza Jones. A magistrada perguntou se havia alguma forma de verificar as impressões digitais do réu antes que os agentes o levassem embora. Então, eles apresentaram scanners, do tamanho de aparelhos telefônicos celulares, e verificaram as impressões digitais de David.

“Eles pegaram a pessoa errada”, disse Davis. “Ele recebeu ordem de prisão por um crime que não cometeu e por um crime que o ICE poderia ter verificado facilmente que ele não cometeu”.

Davis e o conselheiro dele, Jed Silverman, relataram que Ochoa permaneceu mais de 1 hora algemado e que os agentes não apresentaram um mandado de prisão.