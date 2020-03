Gasolina poderá cair para US$ 1,25 devido ao coronavírus em NJ

Em decorrência da pandemia, essa poderá ser a maior queda de demanda nos EUA desde a década de 60

Especialistas preveem que o fluxo baixo de passageiros que transitam diariamente para o trabalho possa afetar o preço da gasolina. Em decorrência da pandemia do coronavírus, essa poderá ser a maior queda de demanda desde a década de 60.

Os motoristas em New Jersey poderão ver o preço do galão de gasolina comum cair para US$ 1,25 até o Domingo de Páscoa, disse Tom Kloza, analista de petróleo do Oil Price Information Service. Caso ocorra, essa será a maior queda desde o início de 2016, quando o valor mais baixo do combustível em New Jersey caiu para US$ 1,29 o galão.

“Nós calculamos que a demanda cairá 35% nos EUA e isso é uma destruição incrível”, disse Kloza. “A indústria terá um excesso de estoque como nunca antes”.

Empregados trabalhando de casa, quarentenas voluntárias e o início de mandatos de “abrigo” como em Hoboken (NJ) e San Francisco (CA) estão contribuindo para a queda da demanda por gasolina, acrescentou. O tráfego tem diminuído continuamente nas rodovias durante os horários de pico, pois mais pessoas são encorajadas a trabalhar em casa para reduzir a contaminação por coronavírus.

A demanda típica é de 9.3 milhões de barris por dia nos EUA, entretanto, Kloza prevê que ela cairá para 5 milhões de barris por dia.

“Trata-se de uma queda incrível, pois não vemos uma queda nos níveis de demanda desde a Guerra do Vietnã”, disse ele. “Não se surpreenda se no Domingo de Páscoa você ver preços de US$ 1.25 o galão”.

Nos estados na região sul dos EUA, o preço do galão de gasolina oscila entre US$ 1,62 e US$ 1,65 para o combustível regular na Geórgia, segundo o GasBuddy.com. O valor médio no país para a gasolina regular é de US$ 2,17 o galão, conforme o GasBuddy.com. A média em New Jersey é um pouco mais alta, US$ 2,32 o galão, devido ao imposto cobrado e o custo mais alto dos negócios na região nordeste dos EUA, relatou Kloza.

A gasolina mais barata pôde ser encontrada em algumas regiões em New Jersey, variando entre US$ 1,87 e US$ 1,97, na quarta-feira (18), informou o GasBuddy.com. A queda do preço nas bombas de gasolina poderá custar vagas de emprego na indústria do petróleo. A produção de óleo cru em gás tende a diminuir nas refinarias e outras poderão fechar com a queda dos preços, informou Kloza.

“Se nós tivermos 35% de queda na demanda, isso significa muitos empregos”, disse ele.

Como ficarão os preços dos combustíveis após a pandemia do coronavírus? Isso dependerá da produção de petróleo nos países que são membros da OPEC.

“Quando do vírus desaparecer e a Arábia Saudita e Rússia pararem de brigar, a produção de petróleo aumentará”, disse Kloza. “Alguns (especialistas) preveem para o final desse ano ou 2021”.