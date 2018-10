Gastos de Trump no combate à imigração alcançam níveis “insustentáveis”

Até o momento neste ano fiscal (2018), os gastos totalizam US$ 107 milhões acima do orçamento

O combate do Presidente Donald Trump na imigração legal e clandestina não está saindo barato. Considerando o custo da deportação: O Departamento de Imigração (ICE) possui sua própria linha aérea para voar os deportados de volta para casa. Até o momento neste ano fiscal, os gastos totalizam US$ 107 milhões acima do orçamento.

A companhia aérea ICE Air é pouco conhecida, uma operação só de ida do ICE que está mais ocupada que nunca no processo de deportações sob a administração Trump, pois mais países concordaram em receber seus cidadãos deportados dos EUA. O custo para suprir a demanda aumentou 30% neste ano fiscal.

Dez vezes por semana, uma aeronave sem logomarca aterrissa na Cidade da Guatemala e descarrega centenas de passageiros tristes. Eles passam pelo terminal da Força Aérea da Guatemala, são conferidos na imigração e saem pela porta principal do aeroporto, prontos para tentar reentrar nos EUA e reiniciar a vida em casa.

“Eu deixei a Guatemala em 1983”, detalhou Luís Alberto Castro, de 53 anos. Ele ignorou o prazo de vencimento do visto de estudante há 35 anos, fundou uma companhia de remodelagem, constituiu família, foi detido e deportado. Ele carregava uma sacola repleta de itens pessoais. Os tênis calçados por ele estava frouxos porque os cadarços foram tirados durante a detenção.

“Eu estou triste”, confessou. “Mas, o que eu vou fazer? Eu verei a minha família. A minha esposa está disposta a vir aqui”.

Castro relatou que foi preso por agentes do ICE depois de ter sido parado no trânsito por excesso de velocidade. Ele reclamou que a ICE Air trata todos os passageiros como criminosos. “Nós ficamos algemados o tempo todo”, detalhou. “Eles não deveriam nos tratar como criminosos”.

Um porta-voz do ICE explicou que algemar os imigrantes indocumentados faz parte dos padrões de detenção. Durante os voos saindo de Mesa (Ariz.) rumo à Cidade da Guatemala, não são exibidos filmes, travesseiros, pretzels. Castro relatou que uma dúzia de agentes à paisana os observa o tempo todo. O almoço foi um sanduíche. “Sem mortadela, presunto, nada. Apenas queijo com algumas fatias de pão”, disse ele.

Queijo americano; a refeição de despedida.

A ICE Air já transportou mais de 97 mil imigrantes em 2017. A maioria foi enviada à Guatemala, em ordem decrescente, Honduras, El Salvador, Haiti, República Dominicana, Brasil, Equador e colombia. A companhia também transporta os detidos entre as cidades americanas, conforme a população nas penitenciárias.