“Gateway Center” no centro de Newark passará por reformas

No projeto, serão investidos US$ 35 milhões para renovar os lobbies e os espaços comuns, onde milhares de pessoas circulam diariamente

As estruturas antigas por onde passam mais de 75 mil pessoas a trabalho, viagens ou diversão na maior cidade de New Jersey serão atualizadas radicalmente. Segundo o projeto de reforma, o local dará lugar a instalações mais arejadas e que permitem a entrada de luz e amplia o espaço comercial, tornando o ambiente mais convidativo.

“Está na hora de Newark convidar as pessoas para essa cidade eclética e diversificada”, disse John Saraceno Jr., co-fundador da Onyx Equities. “Estamos derrubando, elevando o teto, abrindo para que a luz possa entrar”.

“Este é o epicentro”, acrescentou Saraceno, enquanto passeava pelos edifícios e galerias do Gateway Center, no coração do centro de Newark. “Tudo emana disso. Tudo vai melhorar se este centro de circulação de pessoas se tornar ótimo”.

A Onyx, que comprou 3 edifícios da Gateway e seus saguões de conexão que transportam pedestres entre a Newark Penn Station e o prédio do Prudential Center, investirá US$ 35 milhões para renovar os lobbies e os espaços comuns que conectam mais de 2 milhões de metros quadrados de escritórios que abrigam escritórios de advocacia, empresas de comunicação, a sede da Autoridade de Desenvolvimento Econômico de New Jersey e os escritórios dos senadores federais, Cory Booker e Robert Menendez.

“Está muito antiquado… O Gateway desconectou-se de Newark”, disse Aisha Glover, presidente e CEO da Newark Alliance. “Especialmente com relação às lojas de varejo no térreo, isso motivará as pessoas a sair, caso esteja saindo da cidade ou indo a um jogo ou show”.

Um átrio de vidro de dois andares com um exterior metálico será a porta de entrada dos passageiros que saírem da Newark Penn Station. A chamada “caixa de joias” acenderá à noite e incentivará o tráfego de pedestres que há muito tempo ficou confinado a pontes elevadas e fechadas. O comércio de varejo existente será reconfigurado e aberto nos níveis elevado ou térreo para atraírem o público. Os pisos de granito serão substituídos por concreto elegante e estampado com um desenho de trilhos de trem.

“Não queremos criar um espaço onde construamos paredes mais altas”, detalhou Saraceno. O design suavizará o interior com painéis de madeira, nova iluminação e pisos para obter uma sensação industrial, em algum lugar entre “conforto e resistência, porque trata-se de Newark”.

O Gregory’s Coffee, uma cafeteria especializada em Manhattan (NY), será inaugurada em 2020 no Gateway. Assim como a “Better Spaces”, uma empresa focada em bem-estar que oferece espaços de comodidade personalizados.

O plano de reconstrução ocorre em meio a uma grande revitalização da área. O Mulberry Commons, um espaço em frente ao Prudential Center, foi inaugurado no início deste ano. Uma segunda fase do projeto erigirá uma ponte para pedestres que atravessa sobre a McCarter Highway, conectando o bairro do Ironbound à Penn Station e a Arena Prudential.

Além disso, há o “Ironside Newark”, um antigo armazém de 450 mil pés quadrados de espaço convertido em unidades residenciais e comerciais conectado com um parque. O prédio também abrigará a nova sede da gigante de doces, Mars Wrigley, uma filial da rede de lanchonete The Halal Guys e a cafeteria Oren’s Daily Roast, de Nova York.

“Em muitos aspectos, as pessoas olham para o Gateway de forma desagradável”, disse Glover, que trabalha com desenvolvedores e ajudou a liderar a tentativa fracassada da cidade em sediar a Amazon. “É muito simbólico estar ativando e trazendo-o de volta à vida”.

A Prudential construiu o conjunto de edifícios há mais de três décadas, que foram vendidos a diferentes proprietários ao longo do tempo. Os prédios servem como porta de entrada para as milhares de pessoas que chegam a Newark para assistirem a shows ou jogos no Prudential Center ou os 6 mil trabalhadores no local. Saraceno comprou os edifícios Gateway 1, 2 e 4 mais a garagem em um acordo de US$ 300 milhões, em dezembro passado. Dois dos edifícios estavam em processo de falência, ele disse.

“Não há nada dessa escala, ninguém fez isso no estado”, disse Saraceno. “Assim como o Gateway, Newark e o estado seguirão em frente”.