Gisele Bündchen “tieta” marido campeão manifestando apoio a causa migratória

A modelo gaúcha postou no Instagram mensagens nas quais exalta a importância da união e a diversidade humana

Na tarde de domingo (5), poucas horas antes do time New England Patriots e seu marido, Tom Brady, vencerem o campeonato Super Bowl 2017, a modelo brasileira Gisele Bündchen postou no Instagram uma foto em que ela traja uma camiseta com os dizeres “Brady’s Ladies” (Senhoritas do Brady, em tradução livre). Além das irmãs do jogador e a filha Vivian, a mãe dele também pode ser vista na foto. Galynn Brady, com um turbante, tem lutado contra uma doença que não foi divulgada pela família ao público, portanto, não pôde assistir pessoalmente ao jogo.

Bündchen também citou na postagem a importância da diversidade durante a polêmica criada pelo decreto de lei assinado pelo Presidente Donald Trump que impede a entrada nos EUA de cidadãos de 7 países muçulmanos. Embora Tom tenha evitado fazer comentários políticos sobre a sua amizade com Trump, a top brasileira postou uma foto dela com um grupo diverso de pessoas no Instagram, escrevendo a pouco menos de uma semana após a ordem presidencial: “A beleza da raça humana está em sua diversidade. Nós somos todos conectados e somos mais fortes quando nos unimos. Somente o ego, crenças e medo nos separam”.

Ela tem usado a fama e sua conta no Instagram para fazer comentários sobre outros assuntos polêmicos, como os efeitos do aquecimento global. Durante os jogos olímpicos ocorridos no Rio de Janeiro, ela escreveu sobre a globalização e o aumento da interdependência na seguinte postagem:

“Até agora, a maioria das pessoas pensaram sobre a Olimpíada como um fórum de recordes atléticos, não o recorde de temperatura. Entretanto, os organizadores no Rio citaram temas ambientais na celebração dos esportes, mostrando o perigo que enfrentamos se permitirmos que o aquecimento global aumente. A mensagem foi clara: Nós podemos até viver em países diferentes, com idiomas também distintos, bandeiras e números de medalhas, mas estamos todos unidos pelos limites do nosso mundo natural. Nenhum momento foi mais evidente quando o chão do estádio estava coberto de imagens de cidades como Lagos, Shangai, Amsterdam e Rio sendo submergidas pelo aumento do nível dos mares. Em outra noite agradável, assistindo às imagens da ‘cidade maravilhosa’ afundar sob as ondas foi um momento triste que eu não esqueci. Sim, Brasil, como todo o mundo, têm muito a perder em um mundo com o clima alterado. Entretanto, isso também é uma das maiores forças que determinam o nosso futuro: É a casa de grande parte da floresta amazônica”.

Durante a semana do Super Bowl, Brady evitou responder perguntas sobre a sua amizade com Trump. Em novembro, ele se recusou a dizer se havia votado no atual presidente. Gisele, quando perguntada se o casal votaria no candidato republicano, ela respondeu com um sonoro “não!”

“Por que as pessoas se preocupam tanto com isso?” Questionou Brady, durante o show Kirk & Callahan. “Eu não entendo isso”.

Em outubro, o jogador descreveu o relacionamento com Trump tendo como base a admiração pelo golfe e o apoio do presidente ao time de futebol americano. “Eu não quero abordar isso, mas, se você conhece alguém, isso não significa que você concorde com tudo que ele ou ela diz e faz. Você tem muitos amigos ao longo da vida”, Brady. “Eu penso que há coisas que você tem que lidar que são pessoais; não públicas, pois você passa por experiências pessoais”.