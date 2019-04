Global Amazon lança método de ensino do inglês para brasileiros

A escola atende a comunidade nas cidades de Newark e Kearny

Após ter imigrado com a família para os EUA ainda na infância/adolescência, o carioca Paulo Amazonas Alcântara, de 47 anos, vivenciou a dificuldade dos próprios pais no aprendizado do idioma inglês. Na época, a comunidade brasileira no bairro de Astória, Queens (NY), não era tão numerosa e os adultos não tinham muito tempo para estudar inglês, pois tinham que garantir o sustento de suas famílias. Após retornar ao Brasil, onde se graduou em Direito, ele lecionou inglês para executivos de grandes empresas, estatais e multinacionais que iriam viajar ao exterior. Ao regressar aos EUA, Paulo utilizou a experiência adquirida no seu país de origem e, em 2016, fundou a escola de inglês Global Amazon Center em Newark e, posteriormente, na cidade vizinha de Kearny, onde o professor e proprietário das escolas também reside.

A ideia do curso surgiu da necessidade de alguns brasileiros que residem nos EUA há anos e sequer tem noções básicas e também da vontade de Paulo Amazonas de contribuir com seus compatriotas. Na ocasião, ele percebeu, além de reconquistar um pouco da cidadania perdida ao sair do Brasil, sem o domínio do idioma inglês nos EUA as oportunidades se tornam bastante limitadas ou quase inexistentes. Com base nessa mentalidade, a Global Amazon Center foi fundada em fevereiro de 2016 e abertura de sua primeira sede na cidade de Newark e abertura de sua primeira filial em dezembro de 2017, em Kearny.

. Livro lançado:

Além disso, Paulo lançou o livro “Aprendendo Inglês – O Segredo”. Na obra, o autor trabalha a autoestima do leitor e o direciona a ver que o aprendizado de um idioma, além de vantajoso socialmente e profissionalmente, pode ser conquistado por qualquer aluno, desde que haja dedicação, vontade e o uso da técnica apropriada.

“Em setembro de 2018, escrevi o livro: Aprendendo Inglês – O Segredo. Escrevi este livro de autoajuda com o intuito de motivar não apenas nossos alunos, mas a todos os brasileiros que há anos lutam para aprender inglês, passando por diversas escolas e métodos sem alcançar o seu objetivo que e se tornem fluentes”, disse ele.

Site do autor: www.pauloamazonas.com

. Curso online:

A Global Amazon Center também oferece o curso de inglês online, voltado às pessoas que não possuem tempo de ir à escola ou não residem em New Jersey. O curso é totalmente através da internet e o material de estudo está disponível através do E-Book.

“Possuímos nossa escola física em Newark e Kearny e também online para alunos fora de New Jersey. Nosso curso e divido em 3 níveis: Básico, Intermediário e Avançado. Cada nível tem a duração de 8 meses, tendo o curso completo a duração de 24 meses. Em nosso material básico abordamos os principais tempos verbais: Presente, Passado e Futuro e as 1,500 palavras mais utilizadas pelos Americanos no Inglês do dia a dia, incluindo importantes expressões idiomáticas. A carga horaria e de 3 horas semanais, incluindo uma aula de conversação semanal. Todos os nossos alunos tem acesso a nossa plataforma online, onde tem acesso a todo conteúdo abordado em sala de aula. Cada modulo alunos recebem uma certificação ao final de cada modulo”, explicou Paulo.

Site e curso online: www.globalamazonschool.com

A escola também iniciou aulas voltadas ao público hispânico. Mais informações podem ser obtidas através do website: www.globalamazon.com