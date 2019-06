Globo, Band e Record unem-se à coalizão em combate às “caixinhas-pirata”

Grupo de emissoras está organizando ações legais para proteger os direitos autorais e outros interesses de seus representados

A Coalizão Internacional Contra a Pirataria (IBCAP) anunciou hoje que os principais canais de televisão brasileiros (Globo, Band e Record) tornaram-se membros da entidade, juntando-se à luta para combater a pirataria de direitos de autor de conteúdo brasileiro nos Estados Unidos.

A IBCAP, que representa mais de 130 canais de televisão de todo o mundo, trabalha para proteger o conteúdo de vídeo de seus membros contra a violação de direitos autorais, monitorando e detectando pirataria, aumentando a conscientização do consumidor, reportando suspeitos da prática às autoridades governamentais, e organizando ações legais para proteger os direitos autorais e outros interesses de seus representados.

A pirataria de conteúdo está prejudicando gravemente a indústria de entretenimento brasileira, subtraindo receita dos legítimos produtores e emissoras, restringindo assim o crescimento e a inovação. A parceria IBCAP permite que as partes compartilhem informações, aprimorem a detecção e implementem estratégias para desbaratar o setor de pirataria.

“A Globo tem o compromisso permanente de combater a pirataria e defender os direitos autorais no Brasil e no mundo. Nós investimos pesadamente em talento, inovação, qualidade e valor para a indústria audiovisual. A prática da pirataria tem impacto negativo sobre uma indústria que produz cada vez mais conteúdo para múltiplas plataformas ”, afirma Marcelo Bechara, diretor de Relações Institucionais, Regulamentação e Mídia da Globo.

“Como a pirataria é um desafio constante, a Band está sempre trabalhando com nossos parceiros, tanto na produção quanto na distribuição, para informar e educar nossos espectadores em todo o mundo”, explicou Silvia Saad Jafet, da divisão Band Pay TV. “Juntar-se a organizações como o IBCAP nos coloca numa trajetória de sucesso para impedir essa atividade ilegal e destrutiva que afeta a todos nós.”

“Garantir a proteção dos direitos autorais é fundamental para garantir o sucesso contínuo da indústria brasileira de entretenimento globalmente. A parceria com uma das organizações antipirataria mais bem sucedidads, a IBCAP, ajudará a Record a vencer os piratas”, declarou Wilon Cardoso, diretor executivo da Record TV Americas.

“Estamos satisfeitos que os provedores de conteúdo brasileiros tenham se juntado à IBCAP. É extremamente importante que continuemos a divulgar os impactos negativos da pirataria de direitos autorais e a trabalhar com nossos membros para impedir a violação de seu conteúdo de vídeo nos Estados Unidos ”, disse Chris Kuelling, diretor executivo do IBCAP.