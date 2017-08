‘Globo Notícia Américas’ ganha novos colaboradores internacionais

Atração já conta com um time de colaboradores espalhados pelos Estados Unidos e Canadá

Durante as últimas semanas, o noticiário da comunidade brasileira nas Américas vem ganhando novo reforço. Entre as novidades, o jornalista Daniel Wiedemann que já vinha participando do jornal com frequência. Chefe de redação da Globo em Nova York e comentarista da GloboNews, Daniel passou a analisar os principais fatos da semana nos Estados Unidos, principalmente no âmbito político.

Além da participação de Daniel, dos correspondentes da Globo em Nova York e das jornalistas Leda Letra, Laura Gelbert e Monica Gayley da ONU News, o ‘Globo Notícia Américas’ já conta com um time de colaboradores espalhados pelos Estados Unidos e Canadá. Eles contribuem com reportagens que destacam notícias locais relevantes para o público do noticiário. Entre eles, a jornalista Maressa Souza, que cobre a região de New Hampshire. Já em Washington, o jornal conta com as análises de Nuria Saldanha. De Miami, quem comenta os acontecimentos locais é a colaboradora Cintia Lima, enquanto Luiza Florence contribui da Califórnia e Evelyn Rodrigues, de Las Vegas. Já Camilla Viegas traz notícias de Santiago, no Chile, e Marzio Lorenzo, de Toronto, aborda temas de interesse para os brasileiros que vivem no Canadá. Juntam-se ao time de colaboradores que trazem reforço internacional: Roberta Setimi, reportando de Montreal, também no Canadá; e na Europa, Juliana Yonezawa apresenta de Londres as notícias de maior destaque no continente, principalmente com relação à política externa americana. O médico e comentarista de saúde da Globo Luis Fernando Correia segue apresentando informações importantes sobre o tema a cada edição do noticiário.

A participação de colaboradores trouxe ainda mais dinamismo à cobertura jornalística do programa e também um contato mais próximo com os espectadores. Segundo a editora e apresentadora Mila Burns, o formato ganhou ainda mais relevância com as mudanças políticas na região. “Além desse começo de governo Donald Trump, temos um governo recente no Canadá e eleições presidenciais no Chile. E o destaque do jornal continua sendo retratar a nossa comunidade, ressaltando assuntos que são de extrema importância para o imigrante. Também tratamos as grandes notícias com uma interpretação voltada para esse público”, explica Mila.

O ‘Globo Notícia Américas’ vai ao ar aos domingos, às 19h59, horário de Nova York. Edições anteriores do programa, assim como entrevistas, estão disponíveis na íntegra, no site do canal internacional: globointernacional.globo.com.