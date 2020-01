Globoplay inicia expansão internacional e chega aos EUA

A partir de domingo (19), o público já pode acompanhar a programação do Globoplay nos EUA

Séries, minisséries, novelas, produções originais, sucessos do cinema brasileiro, programas infantis, música, conteúdo local e o que de mais importante acontece no mundo. Tudo isso ao alcance de um “play”. A partir de domingo (19), o público já pode acompanhar a programação do Globoplay nos EUA, quando e onde estiver, com mais flexibilidade para consumo da vasta programação da TV Globo, mais de 500 títulos disponíveis “on demand” e o conteúdo do canal internacional da Globo. O Globoplay começa sua expansão internacional em um momento de aquecimento do setor em todo mundo. Maior plataforma brasileira de streaming, o OTT entrou em operação no Brasil em 2015, e conta com cerca de 22 milhões de usuários por mês, oferecendo conteúdo gratuito e exclusivo para assinantes.

“A chegada do Globoplay ao mercado americano é um passo importante de expansão e da nossa visão digital, de relacionamento direto com o consumidor. É um passo que irá enriquecer ainda mais a experiência do público que acompanha a Globo há vinte anos no país”, afirma Raphael Corrêa Netto, diretor de Negócios Internacionais da Globo.

“O acesso ‘on demand’ e via streaming da plataforma nos possibilita ampliar a oferta de conteúdo e proporcionar mais liberdade de escolha à nossa audiência. Queremos estar mais perto do nosso público e acompanhá-lo onde ele estiver”, completa.

Com o lançamento, o conteúdo do Globoplay poderá ser acessado nos EUA em múltiplos dispositivos. Em destaque, estão produções originais da plataforma, como a série ‘Ilha de Ferro’, trama que mistura ação, drama, aventura e romance, e gira em torno de um grupo de petroleiros da PL-137, plataforma de produção de uma companhia de exploração de petróleo fictícia, que mais parece uma panela de pressão. Lançada há um mês, a minissérie ‘Hebe’ celebra a vida e a obra de uma das personagens mais importantes da TV brasileira e também estará disponível. Já o debate sobre ativismo e o futuro da biodiversidade na Amazônia dão o tom de ‘Aruanas’. A seleção de títulos originais também conta com ‘Shippados’, ‘Eu, a vó e a boi’ e ‘Assédio’, entre outros.

O público também poderá acompanhar as novelas atualmente no ar “Amor de Mãe”, “Bom Sucesso” e “Éramos Seis” com opções de catch up e digital first de produções que estreiam na plataforma antes mesmo da TV, além de rever clássicos do acervo como “Avenida Brasil”, obra mais licenciada da Globo no exterior. “Domingão do Faustão”, “Mais Você” e “Fantástico” também estarão disponíveis, assim como as principais notícias do Brasil e do mundo, através dos jornalísticos da Globo. Além do “Jornal Nacional” e dos noticiários da rede, o público agora terá acesso aos jornais de todas as regiões do Brasil, além de programas da GloboNews e do “Globo Notícia Américas”, o noticiário da comunidade brasileira nas Américas. Títulos do Gloob, unidade infantil da Globo, chegam para enriquecer a experiência dos brasileirinhos com os sucessos como “Detetives do Prédio Azul”, “Click”, “Valentins” e “Tem Criança na Cozinha”. Programas musicais e uma seleção de filmes nacionais completam a oferta.

Para celebrar o lançamento do Globoplay nos EUA, a Globo promove um evento para convidados, no dia 5 de fevereiro, em Miami (FL). O evento, que conta com direção de Raoni Carneiro, terá a apresentação da jornalista Mila Burns, apresentadora do Globo Notícia Américas, programa exclusivo da Globo nas Américas, e do ator Lázaro Ramos. A atração musical ficará por conta de Thiaguinho, que terá sua última turnê, “Tardezinha”, transformada em série documental Original Globoplay. A plataforma também terá, já este mês, outro trabalho do cantor, o DVD Vibe.

O aplicativo está disponível para download via App Store, Google Play, nas TVs Samsung e através da Android TV, Apple TV 4K ou Chromecast. O valor da assinatura será de US$ 13.99 por mês.