Glória Pires e Serginho Groisman são homenageados na 20ª edição do Press Awards

Ao lado do elenco da Globo, Margareth Menezes e Rubinho Barrichello também recebem o tributo

O apresentador Serginho Groisman e a atriz Glória Pires levam, mais uma vez, o nome do Brasil para fora do país. Desta vez, com uma grande homenagem por suas trajetórias profissionais na Globo. Os dois receberão o Lifetime Achievement Award, no Brazilian International Press Awards, de empresários, membros da imprensa e líderes da comunidade brasileira que vivem nos Estados Unidos e que se reúnem, há 20 anos, em Fort Lauderdale, na Flórida, para reconhecer personalidades que transmitem uma imagem positiva do Brasil no exterior. Ao longo dos anos, o prêmio se tornou um momento de encontro e de celebração da diáspora brasileira no país. E nesta edição especial de aniversário, Glória e Serginho recebem o tributo ao lado de Rubinho Barrichello e Margareth Menezes.

“Me sinto na maior alegria com esse reconhecimento, que vem de brasileiros que acompanham o meu trabalho mesmo estando fora do país. Eu tenho como experiência andar pelo mundo, como quando apresentei edições do BR Day, e aprendi a amar muito essas pessoas. Fico feliz em saber que eles têm essa lembrança de mim e do meu trabalho”, agradeceu o jornalista e apresentador Serginho Groisman, que celebra os seus mais de 30 anos de trabalho dedicados à televisão.

Glória Pires, que estreou na TV com apenas cinco anos de idade e que ao longo de sua carreira deu vida a personagens que marcaram a teledramaturgia e o cinema brasileiros, também festejou a notícia. “É uma grande alegria e satisfação saber que há pessoas que mesmo estando longe, seguem acompanhando o meu trabalho e se sentem felizes, inspiradas. Pra mim, é isso que me faz continuar atuando. É saber que de alguma forma eu posso inspirar alguém. Me toca a possibilidade que a televisão tem de levar divertimento para as pessoas, em suas casas. Isso me emociona e me estimula. Ser lembrada em um evento como o Press Awards é muito gratificante, diz a atriz.

O Brazilian International Press Awards começa no dia 6 de maio, com noites de premiações nas categorias “Língua Portuguesa”, “Artes Visuais”, “Negócios” e “Imprensa”. No sábado, dia 13, a cerimônia nas categorias de “Arte e Cultura” termina em noite de celebração no Teatro Amaturo, onde Glória Pires e Serginho Groisman serão homenageados ao lado de Rubinho Barrichello, Margareth Menezes e de membros da comunidade premiados na mesma noite.

Palestras e encontros do Focus-Brasil USA também marcam a semana na Flórida



Paralelamente ao Brazilian International Press Awards, a semana em Fort Lauderdale é também marcada por uma série de palestras e atividades promovidas pelo Focus-Brasil USA, que acontecem entre os dias 9 e 13 de maio. Temas de importância para brasileiros que vivem no exterior são abordados no encontro, como a promoção do português como língua de herança, as conquistas da mulher na sociedade, negócios e a relação político-econômica entre o Brasil e os Estados Unidos. O Brazilian International Press Awards e o Focus Brasil-USA são organizados pela Fundação Focus Brasil, sob direção do jornalista Carlos Borges.