GoFundMe reembolsa doadores lesados em campanha fraudulenta

O website GoFundMe.com reembolsou mais de US$ 400 mil a 14 mil doadores que acreditavam estar ajudando um veterano morador de rua na Filadélfia, mas descobriram posteriormente que tratava de um golpe aplicado por um casal em New Jersey. Bobby Whithorne, porta-voz do site, informou na terça-feira (25) que as doações foram retornadas àqueles que enviaram dinheiro para ajudar Johnny Bobbitt na campanha lançada por Katelyn McClure e o então namorado dela Mark D’Amico.

“Apesar de esse tipo de comportamento por parte de um indivíduo ser extremamente raro, ele é inaceitável e claramente tem consequências”, disse Bobby.

“Todos os doadores que contribuíram nessa campanha no GoFundMe foram totalmente ressarcidos”, detalhou ele, acrescentando que a organização está cooperando com as autoridades que investigam com o suposto golpe.

Whithorne disse que campanhas envolvendo golpes “totalizam menos de 1 décimo de 1% de todas as campanhas no GoFundMe, mais que tal comportamento é ‘inaceitável’ e tem ‘consequências”.

“Nós temos a política de tolerância zero com relação a comportamento fraudulento”, comentou o porta-voz. “Caso ocorra fraude, os doadores serão ressarcidos e nós trabalhamos junto às autoridades de segurança para recuperar o dinheiro”.

McClure, D’Amico e Bobbitt são acusados de roubo com o uso de mentira e conspiração para cometer roubo utilizando mentira. As autoridades alegam que eles postaram falsamente no GoFundMe.com, em 2017, que Bobbitt, que era morador de rua, deu os últimos US$ 20 dele para que McClure comprasse gasolina quando o carro dela parou na estrada na Filadélfia.

O casal, que se entregou às autoridades em novembro, criou a conta no GoFundMe.com para supostamente angariar dinheiro para o morador de rua. A estória deles, entretanto, começou a desmoronar em agosto, quando Bobbitt os acionou judicialmente alegando que o casal utilizava o dinheiro da campanha “como o cofrinho pessoal”. O casal supostamente gastou o dinheiro arrecadado em artigos de luxo e viagens a cassinos. Os investigadores detalharam que o trio evitou deliberadamente que os doadores obtivessem informações “que fariam com que eles descobrissem o motivo real da campanha”, conforme a ação criminal iniciada contra os suspeitos.

Bobbitt foi liberado depois de pagar fiança, no início de dezembro. Ele foi ordenado a portar um bracelete localizador GPS e comparecer aos encontros do Narcóticos Anônimos 3 vezes por semana.