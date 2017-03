Goiano passa mal em presídio da imigração e morre em hospital de Hartford-CT

Família pede ajuda para trazer corpo a Goiás: ‘Estamos de mãos atadas’

O carpinteiro Rubens Ferreira Gonçalves, de 29 anos, morreu na última sexta-feira (10) em um hospital de Hartford, em Connecticut. Segundo a família, que mora em Anápolis, a 55 km de Goiânia, ele sofreu um aneurisma na penitenciária que estava, foi socorrido, mas teve morte cerebral. O brasileiro estava detido porque se envolveu em um acidente de carro e não tinha documentos.

“A família está toda abalada, a gente fica de mãos atadas. Ele era um rapaz muito alegre, extrovertido, não tinha nenhuma demonstração que tinha doença, era sadio e, de repente, acontece isso, é triste, a gente está desesperado. Ninguém merece passar pelo que estamos passando”, lamentou ao G1 a técnica em enfermagem Marta Ferreira da Silva Gomes, de 40 anos, tia do rapaz.

Rubens nasceu no Distrito Federal, mas morava em Anápolis desde bebê. Em setembro de 2007, o jovem se mudou para os Estados Unidos.

Antes de ser preso, o carpinteiro morava com um amigo em Stamford. De acordo com a família, ele teve todos os documentos roubados, inclusive, a carteira de motorista que tinha tirado nos EUA.

Há três anos, Rubens se envolveu em um acidente de carro, que só teve danos materiais. Como estava sem documentos, ele fugiu do local. “Como estava ilegal, não esperou a polícia chegar e foi embora porque até os documentos do Brasil foram roubados. Estava ilegal mesmo. Pela placa do carro, acharam onde ele morava, levaram intimação para comparecer à Corte, mas não foi, pois ficou com medo de ser preso”, disse a tia.

Em setembro de 2016, Rubens foi preso no metrô ao ser identificado pelo sistema de monitoramento. A tia relatou que o sobrinho, que estava preso na cadeia de Stamford, apresentou um problema mental e foi transferido para uma penitenciária com tratamento psicológico. Uma semana depois, na última quinta-feira (9), ele passou mal.

“Nos contaram que ele foi tomar banho e, como estava demorando, entraram no banheiro e o encontraram desmaiado. Levaram ele para o hospital e, no hospital, constataram que ele tinha dado um aneurisma. O cérebro estava com muito sangue, e iam drenar para ver se ele correspondia ao estímulo. Ele não correspondeu e, na sexta-feira, constataram a morte cerebral dele”, lamentou a tia.

TRANSLADO – A família procurou o Gabinete de Gestão de Assuntos Internacionais em busca de ajuda para trazer o corpo de Rubens para o Brasil. De acordo com o secretário-chefe da pasta, Isanulfo Cordeiro, o governo ajudará no traslado do carpinteiro.

“O auxílio funerário para goianos que morrem no exterior vai até um certo limite financeiro. Ele incluiu o pagamento das despesas de preparação do corpo, cremação e traslado das cinzas do pais até Goiás. Se a familiar quer que traga o corpo, nós pagamos o equivalente ao valor e a família complementa. O valor do transporte do corpo e o frete numa companhia aérea é bem superior o transporte de cinzas”, explicou.

Mesmo sendo mais caro, os parentes não querem cremar o corpo de Rubens, pois fazem questão de sepultá-lo em Anápolis. Como o governo não poderá arcar com toda a despesa do traslado, a família pede ajuda financeira.