Golden Years Night promete agitar Newark

A festa tão esperada acontecerá no Sport Club Português

Na noite de sábado (7), o Sport Club Português abrigará mais uma vez o já tradicional Golden Years Night 2017. O evento é uma emocionante viagem no túnel tempo, que nos leva de volta aos excitantes anos 60 e 70. Trata-se de uma festa muito e esperada e que faz parte do calendário de eventos da comunidade; tudo ao som da exclusiva Blue Moon Revival Band. A festa tornou-se uma referência para quem viveu esta época de ouro em que a música da melhor qualidade “explodia” em todo o planeta, ditando moda, mudando costumes e renovando conceitos .

Os convidados sempre se vestem a caráter, apesar de não ser obrigatório, e literalmente “viajam” embalados pelos grandes sucessos dos Beatles, Elvis Presley, Bee Gees, Creedence e tantos outros. Aos que viveram esta época, revivam! Os mais jovens, conheçam! É um momento mágico da revolução musical que ninguém pode perder! Convida Vera Reis, colunista social do BV e organizadora do evento. O ingresso custa US$ 55 e inclui jantar acompanhado de sangria, vinho, cerveja, água e refrigerante.

Restam ainda poucos ingressos. Reservas: (973) 444-4466, falar com Vera Reis, ou pessoalmente na secretaria do Sport Club Português: (973) 589-1133.