Goleiro Bruno acerta com o Boa Esporte por duas temporadas

Atualmente, o Boa Esporte disputa o Módulo II do Campeonato Mineiro

Duas semanas após deixar a prisão, o goleiro Bruno Fernandes fecha contrato de dois anos com o Boa Esporte, atual campeão Brasileiro da Série C. Quem revelou o acordo foi o advogado do jogador, Lúcio Adolfo.

“Saímos da reunião agora. Ainda não está assinado (o contrato), porque a minuta acabou de ser feita, mas ele se apresenta ao clube na segunda”, confirmou Lúcio Adolfo ao Superesportes.

O goleiro se reuniu, na manhã desta sexta-feira, com dirigentes da equipe do Sul de Minas. O encontro foi no restaurante Pinga com Torresmo, de Varginha, e foi registrado por frequentadores. O estabelecimento fica em frente ao hotel onde o clube geralmente se concentra para jogos, no Bairro Jardim Andere. Logo após a reunião, o diretor de futebol do clube, Rildo Morais, negou que estivesse ocorrendo negociação com o atleta.

Atualmente, o Boa Esporte disputa o Módulo II do Campeonato Mineiro e está na terceira colocação do Grupo B – três avançam ao hexagonal final-, com cinco pontos em quatro rodadas. Na Copa do Brasil, o clube do Sul de Minas foi eliminado pelo Goiás, na segunda fase. O clube estreia na Série B do Campeonato Brasileiro no dia 13 de maio, contra o Vila Nova-GO, em Varginha.

Clubes interessados

Recentemente, Lúcio Adolfo disse à imprensa que o atleta tinha proposta de nove clubes brasileiros, entre eles o Betinense Futebol Clube, de Betim, e o Bangu, do Rio de Janeiro. Na época, o presidente da equipe mineira, Júnior André do Santos, confirmou ao Superesportes o interesse em contar com Bruno Fernandes em seu elenco. O Bangu, por sua vez, negou contato do clube para tentar a contratação do goleiro.