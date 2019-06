“Golpe do telefone” lesa idosos em NJ

Greisy Breton é acusada de roubo e participar do esquema fraudulento através do telefone

Uma mulher em New Jersey convenceu um idoso a transferir US$ 6.200, após inventar uma história sobre um parente com “problemas”, disseram as autoridades. Greisy Breton, de 40 anos, moradora em Cherry Hill, é acusada de roubo e participar do esquema fraudulento através do telefone, informou a Promotoria do Condado de Passaic em comunicado na segunda-feira (3).

Breton convenceu o residente do Texas a enviar o dinheiro para uma conta bancária em Paterson que ela controlava, detalharam as autoridades. Ela foi presa na quarta-feira (29) e libertada depois de receber uma intimação judicial. A suspeita deverá voltar ao tribunal na quarta-feira (12).

Os idosos foram alertados a não transferir ou enviar dinheiro para estranhos depois de receberem uma solicitação telefônica, adverte o escritório do promotor público. Os alvos dos golpes são geralmente informados de que um neto ou outro parente precisa de dinheiro para ser resgatado da prisão.