Golpista pega 10 anos de prisão por lesar indocumentados

Mais de 200 imigrantes indocumentados pagaram a James Keegan mais de US$ 687 mil, muitas vezes em dinheiro, disseram os promotores

Um golpista foi condenado a 10 anos de prisão numa penitenciária federal por lesar imigrantes indocumentados em mais de US$ 600 mil com a promessa de que eles obteriam a residência legal permanente (green card). O réu James Keegan, de 57 anos, se declarou culpado da acusação de fraude eletrônica em março, de acordo com a Procuradoria do Distrito Norte de Illinois. Ele foi sentenciado na quarta-feira (24).

Keegan, morador em Cícero (Ill.), administrava um escritório fraudulento de serviços migratórios no subúrbio de Berwyn, durante nove meses em 2017, disseram os promotores. Ele alegou falsamente que costumava trabalhar como advogado no Departamento de Segurança Interna (DHS) e, portanto, tinha conexões lá.

Ele ofereceu uma variedade de serviços, incluindo a promessa de cidadania em troca de preços variáveis, disseram os promotores.

Mais de 200 imigrantes indocumentados pagaram a Keegan mais de US$ 687 mil, muitas vezes em dinheiro, disseram os promotores. O valor médio cobrado era cerca de US$ 3 mil por candidato. No entanto, Keegan nunca foi advogado, nunca trabalhou para o DHS e nunca apresentou as petições em nome de seus clientes, disseram os promotores. Ele gastou o dinheiro recebido em despesas pessoais, incluindo perdas em jogos de azar.

Keegan criou avisos de aprovação falsos e tentou comprar documentos falsos de imigração para esconder o esquema, disseram os promotores. As autoridades que vasculharam o telefone e computadores dele descobriram que ele tentou comprar 35 cartões de residência em branco de um “provedor on-line de documentos de identificação encantadores”, disseram os promotores.

Enquanto administrava os serviços fraudulentos, Keegan estava em liberdade após ser libertado da prisão federal por uma condenação anterior envolvendo fraude em investimentos, disseram os promotores.