Golpistas são condenados por lesar indocumentados

Michael Ruiz foi sentenciado a 13.3 anos de prisão e James Mondell a 3.3 anos

Na quarta-feira (20), dois réus foram sentenciados depois de assumirem a culpa no envolvimento em um esquema migratório, informou a Promotora Pública Beth Drake. Michael Ruiz, de 53 anos, morador em Greenville (SC), foi condenado a 13 anos e 3 meses de reclusão, seguidos de 3 anos de liberdade condicional. Além disso, Ruiz terá que ressarcir US$ 54.894, detalhou Drake.

Já James Mondell, de 55 anos, também de Greenville, foi sentenciado a 3 anos e 3 meses de prisão, além de 3 anos de liberdade condicional. Ele terá que pagar US$ 3 mil em ressarcimento.

Ruiz planejou um esquema no qual ele fingia ser um agente do Departamento de Imigração (ICE) e se oferecia para resolver os problemas de imigrantes indocumentados em troca de dinheiro, disse Drake. Inúmeros indocumentados concordaram pagá-lo pelos serviços. Ele não fez nada para ajudar os indocumentados, exigia mais dinheiro e os ameaçava de deportá-los, caso não recebesse mais pagamentos, detalhou a Promotora Pública.

Uma vez, Ruiz disse à uma pessoa que conseguiria fazer com que a família dela na Guatemala entrasse nos EUA e adquirisse a residência permanente se pagasse uma tarifa. Esse caso resultou em muitas ligações telefônicas, as quais foram usadas como base para as acusações de envio ilegal de dinheiro. Já Mondell possuía um papel inferior no esquema.

Ruiz era acompanhado por Mondell nos encontros com os imigrantes indocumentados e, devido à grande estatura, a presença dele servia para intimidar as vítimas, detalhou Drake. Mondell também era responsável em lidar com os pagamentos, os quais eram feitos na forma de Money Orders, as quais ele as sacava para Ruiz.

Os golpistas receberam uma ordem de prisão posterior, pois os golpes foram cometidos enquanto eles ainda cumpriam liberdade condicional por outros crimes, disse Drake. Em decorrência disso, Ruiz recebeu 24 meses, que serão servidos consecutivamente com os 160 meses. Já Mondell recebeu 27 meses, os quais serão cumpridos consecutivamente com os 40 meses.

O caso foi investigado por agentes do Departamento de Segurança Nacional (DHS) sob a direção do ICE e o Promotor Público Assistente David Stephens, de Greenville, foi o responsável.