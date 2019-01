Governador de Nova York perdoa 22 imigrantes em risco de deportação

Andrew Cuomo (D-NY) perdoou 22 imigrantes que poderiam ser deportados ou impedidos de adquirir a cidadania dos EUA

Na segunda-feira (31), o governador de Nova York, Andrew Cuomo, em contraste com a política migratória do Presidente Donald Trump, concedeu clemência a 29 pessoas, incluindo imigrantes que enfrentavam a deportação. Cuomo (D-NY) emitiu perdão a 22 imigrantes que, devido condenações relacionadas às drogas, poderiam ser deportados ou impedidos de adquirir a cidadania dos EUA. Além disso, ele também alterou as sentenças de 7 outros indivíduos, incluindo 4 por homicídio e 3 por assalto à mão armada.

Num comunicado, o escritório de Cuomo disse que Trump e o Governo Federal estão “travando uma guerra em nossa fronteira contra as comunidades imigrantes”. O Governador também criticou o Presidente pela paralização parcial do governo devido ao impasse envolvendo a verba destinada à segurança na fronteira.

“Enquanto o Presidente Trump paralisa o governo federal devido à obsessão dele em manter os imigrantes fora, Nova York se mantem forte em nosso apoio as comunidades imigrantes”, disse Cuomo num comunicado. “Essas ações ajudarão a manter as famílias imigrantes unidas e equivalem um passo importante rumo a uma Nova York mais justa e mais compassiva”.

. Reação conservadora:

Na terça-feira (1), no programa Fox & Friends, Charlie Kirk, fundador e presidente da Turning Point USA, rebateu que não há política atrás dessas alterações de pena e que elas são simplesmente uma resposta política a Trump e a postura migratória dele.

“Ele está simplesmente tornando demagogo aquilo que o Presidente está fazendo aqui”, disse Kirk sobre Cuomo. “O Presidente está contra a imigração ilegal, ele está contra a entrada clandestina na fronteira, ele é contra a entrada de drogas em nosso país”.

Kirk argumentou que Cuomo compreende que Trump é contra a imigração ilegal, não contra a imigração, portanto, o Governador está enganando e “espalhando o medo” as comunidades imigrantes com retóricas como essa.

“Trata-se de uma ação intencional e é justamente quando devemos nos pronunciar. Todas as vezes em que escutarmos isso, nós devemos corrigir e dizer ‘não, não, não. Nós somos contra as entradas clandestinas na fronteira. Nós somos a favor da imigração”.