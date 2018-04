Governador livra 5 ex-condenados da deportação na CA

Os perdões não impedem as deportações, portanto, dependem das circunstâncias particulares de cada caso

Na sexta-feira (7), o governador da Califórnia, Jerry Brown, perdoou 5 ex-condenados que enfrentavam a deportação, incluindo 2 que fugiram do regime Khmer Rouge no Camboja há 4 décadas. Eles estavam entre os 56 indivíduos que receberam o perdão, enquanto 14 outros tiveram as sentenças alteradas. Sokha Chhan e Phann Pheach enfrentavam a deportação ao Camboja, embora Pheach tenha nascido na Tailândia.

Chhan foi condenado por violência doméstica e Pheach por posse ilegal de drogas. Outro perdoado foi Daniel Maher, condenado por sequestro e roubo e enfrentava a deportação à China. Outros dois indivíduos cujos países de origem não foram revelados também foram perdoados.

Os perdões não impedem as deportações, portanto, dependem das circunstâncias particulares de cada caso.