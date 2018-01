Governador quer criar pedágios no combate a engarrafamentos em NYC

Os carros de passeio pagariam US$ 11.52, caminhões US$ 25.34, taxis, motoristas do Uber e veículos de aluguel entre US$ 2 e US$ 5 por viagem

Brevemente, os motoristas poderão ter que desembolsar US$ 11.52 para trafegarem pelas áreas mais movimentadas de Manhattan (NY), conforme uma proposta apresentada pelo Governador Andrew Cuomo. O projeto tem o objetivo de combater engarrafamentos cada vez mais frequentes e levantar fundos essenciais para o transporte de massa.

Os caminhões pagariam ainda mais, US$ 25.34, enquanto que taxis, motoristas do Uber e veículos de aluguel seriam cobrados entre US$ 2 e US$ 5 por viagem. A zona de cobrança de pedágio cobriria a área ao sul da 60th Street da ilha de Manhattan.

A ideia, chamada “dando preço ao congestionamento” envolve o uso de pedágios eletrônicos para cobrar os veículos que transitarem por certas partes da cidade, especialmente durante os horários de pico. A proposta tende a enfrentar a oposição ferrenha por parte da Legislatura, que deve aprovar partes do plano. Propostas similares não foram aprovadas devido às preocupações com relação ao impacto causado nos passageiros.

Londres e Singapura já possuem pedágios similares em funcionamento. Os apoiadores da ideia defendem que, além de ajudar no combate aos engarrafamentos, também geraria dinheiro para investimentos no transporte de massa. Já entre os céticos, incluindo o Prefeito Bill de Blásio, existe a preocupação de que os pedágios se tornem um sacrifício, especialmente para os passageiros de classe média e renda baixa.

O plano é o resultado de um relatório realizado por uma força-tarefa formada por Cuomo, depois que ele declarou estado de emergência do metrô em 2017. Os detalhes do rascunho da proposta foram publicados na noite de quinta-feira (18) no website do jornal The New York Times; o relatório final pode ser apresentado na sexta-feira (19).

“Os engarrafamento em New York City é o segundo pior entre as metrópoles nos Estados Unidos e o terceiro entre as cidades de porte parecido no mundo”, alega um rascunho da proposta. Caso não seja combatido, o congestionamento custará à economia da região metropolitana acima de US$ 100 bilhões ao longo dos próximos 5 anos, calculou a força-tarefa.

Ainda conforme o relatório, a cobrança do pedágio de taxis e carros de aluguel poderia ser iniciada daqui a um ano; seguidos pelos caminhões e, então, carros em 2020. A força-tarefa também determinou que o pedágio deveria ser cobrado até que os reparos necessários no transporte de massa fossem concluídos.