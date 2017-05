Governador do Texas assina lei contra cidades santuários

Greg Abbott assinou o polêmico projeto de lei na noite de domingo (7)

No domingo (7), o governador do Texas, Greg Abbott, assinou um projeto de lei que bane as cidades santuários em seu estado. A proposta, postada divulgada através do Facebook Live, estabelece penalidades criminais e civis às prefeituras e órgãos de segurança que não acatarem as leis migratórias e os pedidos de detenção, informou o escritório do governador.

A nova lei permite os governos locais sejam multados em US$ 25.500 por cada dia que ela for violada. Além disso, o não cumprimento da legislação pode resultar em acusações de delito contra xerifes, chefes de polícia e autoridades que se negaram a acatar os pedidos de prisão e a remoção do cargo de políticos eleitos e indicados, detalhou o escritório de Abbott.

“Como governador, a minha prioridade principal é a segurança pública e esse projeto de lei cumpre esse objetivo ao manter criminosos perigosos fora de nossas ruas”, disse Abbott através de um comunicado de imprensa. “Não há desculpas em liberar indivíduos das penitenciárias que foram acusados de crimes hediondos como abuso sexual contra menores, violência doméstica e roubo”.

A proposta entrará em vigor em 1 de setembro, segundo o escritório do governador.

Ainda no domingo, o Governador Abbott disse à uma plateia que as emendas principais da lei do Texas já foram testadas e aprovadas pela Corte Suprema dos EUA.

“Cidade santuário” é um termo amplo aplicado por jurisdições com políticas que limitam a cooperação ou envolvimento com as ações federais de imigração. Inúmeras cidades, condados e alguns estados possuem várias políticas informais que os qualificam como “santuários”.

O American Civil Liberties Union of Texas (ACLU-TX), disse que a legislação, conhecida como “mostre-me os papéis”, encoraja o preconceito racial em agentes de imigração não treinados e “remove representantes legalmente eleitos do cargo, caso se recusem a cumprir”.

“Esse não é o Texas que eu conheço”, disse Terri Burke, diretor da ACLU-TX. “Esse projeto de lei racista e mal intencionado ignora os nossos valores, põe em risco as nossas comunidades e suja a nossa reputação de ser um estado livre e receptivo”.

A xerife do Condado de Travis, Sally Hernandez, disse que “infelizmente, o medo e desinformação” permitiram que a lei fosse aprovada. O Condado de Travis é a única jurisdição no Texas que restringe a cooperação com as autoridades federais de imigração. Depois da aprovação da política santuário em 1 de fevereiro, Abbott cortou US$ 1.5 milhão em verba destinada a departamento judicial, prejudicando empregos no condado.

“Ela amarra as mãos do nosso órgão de segurança e empurra as vítimas de crimes para as sombras”, disse Hernandez.

Dezenas de protestantes reuniram-se em frente à mansão do governador em Austin para condenar a assinatura da lei na noite de domingo. “Nós não recuaremos. Nós na realidade lutaremos. Nós não queremos ficar nas sombras. Nós estaremos aqui enquanto comunidade e dizer que estamos aqui para ficar”, disse Julieta Garibay ao canal KXAN.

A lei do Texas é a primeira do gênero assinada desde que o Presidente Donald Trump assimou o decreto de lei em janeiro que visa combater as cidades santuários. A ordem executiva foi suspensa em todo o país pelo Juiz William H. Orrick, em favor do Condado de Santa Clara e a cidade de San Francisco (CA).