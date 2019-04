Governadora manda milícia parar de prender imigrantes na fronteira em NM

Michelle Lujan Grishan criticou a ação dos milicianos que estão detendo estrangeiros que chegam na fronteira dos EUA em busca de asilo

Na sexta-feira (19), a governadora do Novo México, Michelle Lujan Grishan, criticou os membros de uma milícia que estão detendo imigrantes na fronteira do estado com o México e os entregando aos agentes do Departamento de Imigração (ICE). Ela declarou que “cidadãos regulares não têm autoridade para deter ou prender ninguém”.

A American Civil Liberties (ACLU) do Novo México exigiu que Grishan e o procurador geral de justiça do Novo México, Hector Balderas, investigue a milícia, conhecida como “United Constitutional Patriots”, Alguns dos membros do grupo portam armas.

“Essas famílias imigrantes podem estar em risco ou ser ameaçadas de qualquer forma e jeito quando chegam à nossa fronteira, algumas vezes depois de uma jornada árdua e inimaginável, e isso é completamente inaceitável”, disse Michelle através de um e-mail enviado ao canal de TV NBC News.

“Não é preciso mencionar que cidadãos regulares não têm autoridade para deter ou prender ninguém”, acrescentou. “O meu escritório e a polícia estadual estão atuando com o escritório da Procuradoria Geral de Justiça e a polícia local para determinar o que aconteceu e o que pode ser feito”.

Balderas alertou através de um comunicado que “esses indivíduos não deveriam tentar exercer a autoridade reservada aos órgãos de segurança”.

A ACLU do Novo México denunciou as detenções clandestinas através de uma carta enviada na quinta-feira (18) a Grishan e Balderas. A carta detalhava que na terça-feira (16) membros do grupo prenderam quase 300 pessoas nas imediações de Sunland Park (NM). A ACLU postou trechos da carta no website da ONG com um vídeo, aparentemente, gravado por um membro da própria milícia.

“O racismo vil da administração Trump tem encorajado nacionalistas brancos e facistas a violarem descaradamente as leis”, postou a ACLU. “Isso não tem lugar em nosso estado. Nós não podemos permitir que racistas e vigilantes armados sequestrem e detenham pessoas que buscam asilo. Nós exigimos que vocês investiguem imediatamente essa atrocidade e conduta ilegal”.

Conforme a agência de notícias Reuters, o grupo, formado principalmente por veteranos de guerra, vem patrulhando a área nas proximidades de Sunland Park desde fevereiro desse ano. Eles têm postado quase que diariamente vídeos com os membros trajando uniformes camuflados e armados com rifles semiautomáticos detendo imigrantes em busca de asilo que cruzaram a fronteira até que patrulheiros cheguem e prendam os estrangeiros.

Em 27 de março, durante visita a El Paso (TX), Kevin McAleenan, secretário interino do Departamento de Segurança Interna (DHS), disse que a Patrulha da Fronteira (CBP) não recebe a ajuda de “grupos civis” no policiamento da fronteira.