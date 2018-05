Governo brasileiro homenageia escola bilíngue na Flórida

A Downtown Doral Charter Elementary School sera agraciada com a Ordem do Rio Branco

Em nome do Governo brasileiro, o Consulado-Geral em Miami homenageará a escola bilíngue Downtown Doral Charter Elementary School, liderada pela diretora Jeannette Acevedo-Isenberg, a jornalista e produtora cultural Maria Fulfaro e a empresária Viviane Spinelli com a Ordem de Rio Branco. A condecoração da Ordem de Rio Branco será entregue pelo Cônsul-Geral, Embaixador Adalnio Senna Ganem. “Esta condecoração representa o merecido reconhecimento ao valor do trabalho que desenvolvem em prol do Brasil e dos brasileiros que vivem nesta região”, afirma o Cônsul-Geral.

Inaugurada em 2015, a Downtown Doral Charter Elementary School oferece excepcional programa de ensino bilíngue português/inglês. “Liderado pela diretora Jeannette Acevedo-Isenberg e desenvolvido por um grupo altamente qualificado de professores, o programa é um grande sucesso e tem uma influência positiva na vida e no dia-a-dia dos alunos”, afirma o Cônsul-Geral. “É com muito orgulho que recebo essa notícia do Embaixador Adalnio Senna Ganem. Em nome de toda a família da escola Downtown Doral Charter, agradeço por essa grande honra. É por causa da paixão que sentimos por educar nossos alunos que nós nos esforçamos para ir além do dever de entregar um programa de instrução excepcional”, declara Jeannette Acevedo-Isenberg.

Jornalista, produtora cultural e gerente de makreting e vendas do Broward Center for the Performing Arts, Maria do Carmo Fulfaro promove shows, exposições de arte e espetáculos na Flórida há mais de 20 anos. Seu trabalho difunde e preserva a cultura brasileira no exterior. A empresária Viviane Spinelli, fundadora do Festival de Cinema Brasileiro de Miami (Brazilian Film Festival of Miami), realiza o evento há 22 anos consecutivos, disseminando a história e a cultura do Brasil na Flórida, realizando um importante intercâmbio entre os países. “Estou extremamente feliz, honrada e orgulhosa por representar a cultura brasileira nos USA”, afirma Viviane Spinelli. “As ações desenvolvidas por Maria Fulfaro e Viviane Spinelli são voltadas para a valorização da cultura brasileira neste país e têm sido uma referência no exterior”, afirma o Embaixador.

Intitulada em homenagem ao Patrono da diplomacia brasileira – o Barão do Rio Branco, a Ordem, instituída pelo Decreto nº 51.697, de 5 de fevereiro de 1963, é destinada a homenagear pessoas físicas, jurídicas, corporações militares ou instituições civis, nacionais ou estrangeiras que, pelos seus serviços ou méritos excepcionais, se tenham tornado merecedoras dessa distinção.

Em anos anteriores, a escola Ada Merritt K-8 Center e a professora Augusta Vono, diretora do programa de Português da Florida International University (FIU), e o jornalista Carlos Borges, fundador do Focus Brasil, foram condecoradas com a Ordem do Rio Branco.