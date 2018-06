Governo confirma a data de reabertura do Pulaski Skyway

O viaduto foi construído há mais de 80 anos e a reabertura para o tráfego em 2 sentidos está marcada para 2 de junho

Autoridades de transportes estaduais (DOT) marcaram uma data para a reabrir totalmente o viaduto Pulaski Skyway para o tráfego de mão dupla, entretanto, o dia é posterior ao “final da primavera” prometido em março. A grande data de reabertura do Pulaski Skyway é em 2 de julho, informou Stephen Schapiro, porta-voz do DOT.

O tráfego no sentido norte retornará ao viaduto, por onde passa a rodovia 1&9, pela primeira vez em 4 anos. O trecho foi fechado para o início do projeto de reforma no valor de US$ 1 bilhão na estrutura construída há mais de 80 anos. As obras cobrem 3.5 milhas de uma série de pontes e viadutos entre Newark e Jersey City.

O Skyway foi fechado para o tráfego no sentido norte em abril de 2014 para a reconstrução da estrutura de aço, corroída pelo tempo e condições climáticas, e pistas. A reabertura dessas pistas foi adiada três vezes desde então.

“Nas próximas duas semanas, haverá obras de drenagem por baixo da estrutura e remoção da blindagem temporária, assim como outros trabalhos menores antes de reabrir o Skyway. A reabertura permitirá o tráfego nos dois sentidos”, disse Schapiro.

Para isso, os motoristas terão que aguentar mais um final de semana do fechamento do Skyway a partir das 11:00 pm, de sexta-feira (29), até às 5 da manhã, de segunda-feira, 2 de julho, adiantou o porta-voz.

A conclusão dessa fase do maior projeto de reabilitação da Pulaski Skyway marca o início de outro projeto gigante de reforma do viaduto por onde passa a Rota 495 sobre a Rota 1&9 e a Paterson Plank Road. Duas faixas dessa rodovia estão programadas para fechar por 2 anos, começando no meio do verão.