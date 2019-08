Governo limita a cidadania automática dos EUA aos filhos de militares nascidos no exterior

A nova diretriz vale para pais cidadãos que moram nos Estados Unidos há menos de 5 anos

Crianças nascidas no exterior de alguns pais estadunidenses que servem nas Forças Armadas ou que trabalham para o Governo Federal não podem mais reivindicar automaticamente a cidadania dos EUA. A nova diretriz vale para pais que moram nos Estados Unidos há menos de 5 anos, de acordo com uma nova política federal divulgada quarta-feira (28). Em vez disso, informaram as autoridades, esses pais devem solicitar a cidadania em nome de seus filhos antes de completarem 18 anos.

Os Serviços de Cidadania e Imigração (USCIS), que processam solicitações de cidadania, informaram a rescisão da política que permitia que alguns membros dos militares e funcionários do governo transmitissem automaticamente a cidadania dos EUA às crianças nascidas no exterior, porque conflitavam com outras políticas e leis federais.

A política entra em vigor em 29 de outubro e se aplica apenas a crianças nascidas depois dessa data, disseram autoridades. O diretor interino do USCIS, Ken Cuccinelli, detalhou que a nova diretriz não afeta as pessoas nascidas e criadas nos Estados Unidos.

“Esta atualização de política não afeta quem nasce cidadão dos EUA, ponto final”, disse Cuccinelli. “Isso afeta apenas crianças que nasceram fora dos Estados Unidos e não eram cidadãos dos EUA. Esta atualização de política não nega cidadania aos filhos de funcionários do governo dos EUA ou de membros das forças armadas nascidos no exterior”.

A porta-voz do Pentágono, tenente-coronel Carla Gleason, disse que “entende que o impacto estimado dessa mudança em particular é pequeno”.

Ainda assim, mudar as regras provocou uma confusão generalizada na quarta-feira (28), em meio às preocupações sobre a ênfase do governo Trump em restringir a imigração e em meio a temores de que funcionários federais e militares, incluindo aqueles enviados para bases militares ou países perigosos, talvez não tenham a capacidade de proteger seus próprios filhos.

O governo Trump atacado os imigrantes nas Forças Armadas, quase fechando um programa que recrutava imigrantes com linguagem e habilidades médicas importantes e expulsava alguns recrutas por causa de seus antecedentes familiares. O Presidente Donald Trump e as administrações anteriores também enfrentaram críticas por deportar veteranos, geralmente aqueles que foram condenados por crimes, incluindo pequenos delitos.

Alguns advogados de imigração disseram que não há garantia de que o governo aprove os pedidos de cidadania. Martin Lester, advogado de imigração em Chattanooga, Tennessee, e presidente do programa de assistência militar da Associação Americana de Advogados de Imigração, disse que crianças nascidas no exterior de pais cidadãos americanos geralmente podem reivindicar cidadania automaticamente desde que seus pais morem nos Estados Unidos por 5 anos , inclusive por 2 anos após completar 14 anos.

No passado, ele disse, funcionários federais de imigração criaram exceções para membros das Forças Armadas e funcionários do governo que não cumpriam essa exigência porque deixaram os Estados Unidos para servir o governo no exterior. Agora, segundo ele, a nova regra cria cidadania de “segunda classe” para os pais que saíram do país antes dos cinco anos para servir os EUA no exterior.

“Não entendo como a mudança dessa política torna os Estados Unidos mais seguros, dizendo a seus militares, mulheres e funcionários do governo que tornará mais difícil para seus filhos serem americanos”, disse ele. “Quem possivelmente achou que era uma boa ideia?”

Autoridades disseram que a política atual entra em conflito com a orientação do Departamento de Estado e com uma lei de 2008, causando confusão ao emitir decisões de cidadania. Para obter a cidadania, esses pais devem solicitá-la em nome do filho, preenchendo um formulário e atendendo a outros requisitos.

Margaret Wong, advogada de imigração de Cleveland e com uma base de clientes estrangeiros, disse que achava que poucos pais cidadãos seriam afetados pela política. Mas ela disse que aqueles em risco deveriam ter seus filhos nascidos nos Estados Unidos.

“Eu diria a eles para voltar aqui e dar à luz”, disse Wong.