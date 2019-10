Governo retira multas milionárias de 5 indocumentados em “santuários”

O Departamento de Alfândega & Imigração (ICE) suspendeu as multas, que variavam de US$ 300 mil a quase US$ 500 mil para 5 imigrantes

A administração Trump está retirando milhares de dólares em multas contra alguns imigrantes indocumentados que buscaram refúgio em igrejas. O Departamento de Alfândega & Imigração (ICE) suspendeu as multas, que variavam de US$ 300 mil a quase US$ 500 mil para 5 imigrantes que vivem refugiados em santuários espalhados pelos EUA, de acordo com o National Sanctuary Collective, que ajuda as famílias.

A imigrante Edith Espinal Moreno, que mora em uma igreja em Ohio nos últimos 2 anos, recebeu um aviso da ICE em junho informando que ela devia US$ 497 mil por “não ter saído dos EUA como combinado anteriormente”, entre outros fatores. Na semana passada, ela recebeu outra nota da ICE retirando a multa.

“Após considerar as questões encaminhadas para a revisão do ICE e, no exercício de sua discrição sob os regulamentos aplicáveis, o ICE retira o Aviso de Intenção de multa”, escreveu Lisa Hoechst, oficial de imigração e fiscalização alfandegária dos EUA, na carta com data de 17 de outubro enviada a Espinal.

No último verão, o Departamento de Segurança Interna (DHS) enviou um lote de notificações em todo o país para pessoas, ordenando-lhes que paguem multas de até US$ 500 mil por “não ter saído dos EUA como combinado anteriormente”, entre outros fatores. A ação representa o mais recente esforço de linha dura do governo, enquanto trabalhava para reprimir a imigração ilegal na fronteira e aumentar a fiscalização do interior.

A última rodada de cartas retirando as multas é uma reversão significativa por parte da administração atual. Quando assumiu o cargo em 2017, o Presidente Trump assinou uma ordem executiva que prometia começar a coletar “todas as multas que o Secretário está autorizado por lei para coletar de estrangeiros ilegalmente presentes nos Estados Unidos”.

Espinal disse que não podia acreditar que o governo dos EUA pensasse que ela teria quase meio milhão de dólares. Ela vive em um santuário em uma igreja de Ohio desde que um juiz de imigração ordenou que ela fosse removida há 2 anos. A igreja, a congregação dela e a comunidade têm apoiado amplamente ela e sua família.

Espinal disse que veio para os EUA do México com o pai aos 16 anos. Agora, ela tem três filhos, incluindo dois cidadãos dos EUA. Ela disse que toda a sua vida é nos Estados Unidos e não pode voltar ao México.

Os funcionários da ICE não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

“Não temos outra opção senão permanecer no santuário, ou serei deportada”, disse Espinal. “Temos que continuar lutando”.