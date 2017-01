Governo Trump gera insegurança entre imigrantes no Vale do Silício

Profissionais que trabalham na indústria tecnológica aguardam as políticas migratórias da nova presidência dos EUA

Frequentar a mesma universidade que Sundar Pichai, CEO do Google, foi o primeiro passo dado por Nisha para sair da vizinhança pobre na Índia onde nasceu e cresceu. Após graduar-se em Ciência da Computação, ela conseguiu estágio numa companhia na Califórnia e, posteriormente, emprego. Para ela, esse primeiro emprego não foi somente a porta de entrada para a sua carreira em tecnologia, mas também um visto e o começo de uma vida permanente nos EUA.

“Eu me arrependo ter vindo para os Estados Unidos?” Perguntou. “De forma nenhuma”.

Agora, como inúmeros imigrantes altamente qualificados que trabalham na indústria tecnológica, especialmente os naturais da Índia, Nish se encontra numa situação mais frágil do que ela antecipava quando chegou aos EUA há 6 anos. Já em meio à uma década pela espera do green card, os profissionais no Vale do Silício, Califórnia, avaliam se as próximas decisões políticas tornarão suas vidas nos EUA mais difíceis ou impossíveis.

“Eu já me resignei com o fato de que eu provavelmente não consiga o green card (residência permanente) em toda a minha vida”, disse Nisha.

Atualmente, 65 mil vistos para profissionais altamente qualificados, ou visto H-1B, são disponibilizados todos os anos. Enquanto engenheiros de todas as partes do mundo trabalham na indústria tecnológica nos EUA, um grande número deles vem da Índia, mas uma quantidade muito pequena desse grupo adquirem o green card e isso tem gerado atrasos que demoram décadas no sistema.

Desde a eleição de Trump, Madhuri Nemali, advogada de imigração especializada em empresas pequenas que contratam trabalhadores estrangeiros, tem evitado dizer aos seus clientes que “ficará pior do que já está”.

“Eu não quero ter que fazer isso”, disse ela. “Entretanto, talvez tenha baseada na retórica ouvida durante o ano passado”.

Como a administração Trump planeja lidar com a política migratória com relação aos profissionais altamente qualificados permanece ainda um mistério. Depois de declarar em 2016 que “terminaria para sempre” o uso desses profissionais como mão-de-obra barata, Trump reconheceu que nós “precisamos de profissionais altamente qualificados nesse país”.