Governo Trump gera “stress” em americanos

O nível de “ansiedade política” pulou pela primeira vez em janeiro de 2017, após a posse de Trump

Tantos americanos sofrem de ansiedade política que especialistas criaram um termo para essa condição: “Desordem de Stress do Presidente Trump”. Pacientes estão comparecendo nos escritórios de terapeutas de todo os EUA apresentando sintomas como insônia, hiper-vigilância e a incapacidade de se afastarem do ciclo de notícias 24 horas.

Os terapeutas relatam que a profissão está mais ativa que nunca. Deborah Cooper, psicanalista com consultório na Califórnia, disse que enfrenta dificuldades em atender todos os pacientes. “Eu tenho pessoas que não vejo literalmente há 30 anos que me telefonaram para retornar por causa do trauma”, relatou. “Eu estou mais que cheia de trabalho. Eu estou trabalhando em excesso”.

Ela citou a crítica dúbia do Presidente Trump com relação aos racistas brancos no protesto em Charlottesville (VA) como um dos eventos da série que gerou ansiedade e que estão “ocorrendo rápido e furiosos demais” para que os pacientes e o escritório dela possam lidar.

O psicólogo clínico Scott Christnelly disse que os comentários feitos por Trump na terça-feira (15) serve como confirmação de que a ansiedade dos pacientes dele é bem fundamentada. “Isto é mais evidência de que eles devem estar ansiosos. Há evidências de que a ansiedade é real e não simplesmente algo que eles (pacientes) estejam inventando”, disse ele.

A preocupação sobre o futuro dos EUA sob a administração Trump se espalha pelo país. Ela é tão ampla que a maioria dos pacientes de Scott a citam durante as sessões. “Eu não acho que tenha um paciente que nunca a mencionou. É impressionante”, disse Sue Elias, psicóloga com escritório em Nova York.

Um estudo realizado pela Associação Americana de Psicologia (APA) depois que Trump foi eleito revelou que 66% dos adultos , incluindo democratas e republicanos, disseram que o futuro da nação causava neles stress de forma significativa. Cinquenta e sete por cento dos adultos identificaram a atmosfera política atual como fonte significativa de stress. A APA divulgou que o stress, ao longo da última década, vinha caindo entre os americanos adultos, entretanto, o nível de stress pulou pela primeira vez em janeiro de 2017, quando ocorreu a cerimônia de posse de Trump.

A Talkspace, um serviço de terapia online, também citou que o volume aumentou 3 vezes mais que o comum em janeiro. A demanda pelos serviços permanece 1 vez e meia mais alta que o normal, relatou o fundador e CEO Oren Frank.