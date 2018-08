Governo Trump poderá desperdiçar bilhões de dólares com muro na fronteira

Entre outras falhas, o relatório também enfatiza que o DHS não levou em consideração os custos quando decide onde construir

A administração Trump corre o risco de desperdiçar bilhões de dólares na construção de um muro ao longo de toda fronteira entre os EUA e o México, segundo um relatório emitido por uma ONG e divulgado na segunda-feira (6). O “Government Accountability Office” (GAO) concluiu que o Departamento de Defesa Nacional (DHS) não concluiu a análise integral dos custos na construção do muro. Além disso, as autoridades ainda não documentaram de forma apropriada os planos de construção de uma parte da estrutura na região de San Diego (CA).

Em virtude desses detalhes, “o DHS enfrenta o crescente risco de que o Programa do Sistema do Muro na Fronteira custará mais que o projetado, demorará mais que o planejado ou não funcionará como se espera”, escreveu o GAO.

O relatório também enfatiza que o DHS não levou em consideração os custos quando decide onde construir. Isso significa que o órgão “não possui informação completa para determinar onde utilizará os recursos limitados de forma mais eficiente com relação aos custos”.

Jim Crumpacker, do DHS, escreveu em resposta ao relatório que o órgão não concorda com a alegação de que não seguiu a política de forma apropriada.

“É enganoso e impreciso para o GAO dizer que o progresso não tem sido documentado ou assumir que o progresso não tem sido acompanhado”, disse Crumpacker.

Uma versão não pública do relatório divulgado na segunda-feira (6) contém “informações que o DHS considerou sensíveis”, pois revelaria dados de segurança ou detalhes do processo de contrato, segundo o GAO.

. “Não agora, nem nunca”

Em maio desse ano, a renovação da promessa do Presidente Donald Trump de que o México pagará pela construção de um muro ao longo de toda a fronteira com os EUA provocou uma resposta rápida e enfática do Presidente Enrique Peña Nieto; que insistiu que isso numa aconteceria.

Trump, cuja proposta foi uma das bases de sua campanha política em 2016, voltou ao tema na noite de quarta-feira (23), durante um comício em Nashville (TN). “No final, o México pagará pelo muro e eles gostarão disso, OK?”

Peña Nieto respondeu Trump rapidamente através do Twitter, em inglês e espanhol, rebatendo que o México nunca pagaria pelo plano. “Não agora, nem nunca”.

“Não. O México nunca pagará pelo muro. Não agora, nem nunca. Sinceramente, México (Todos nós)”, dizia a mensagem.

Trump tem evitado tocar no assunto durante aparições públicas, uma vez que o tema fez com que Peña Nieto cancelasse a viagem planejada a Washington-DC no início do mandato do presidente dos EUA. Numa ligação de 50 minutos, um mês depois que Trump assumiu o cargo, os dois líderes tiveram discussões “calorosas” sobre o assunto. Peña Nieto frisou que a exigência era ofensiva aos mexicanos; Trump rebateu que não era razoável que o líder mexicano se afastasse do projeto que soou tão bem entre seus eleitores.

Sem abandonar a promessa, Trump desde então se voltou ao Congresso para levantar o dinheiro necessário para o projeto, entretanto, os legisladores se recusaram a incluí-lo no orçamento de US$ 1.3 trilhão, aprovado em março. Em abril, o Presidente ameaçou paralisar o governo em setembro, caso os congressistas não incluam mais verba no orçamento para o projeto.