Gregor Gracie Jiu-Jitsu abre as portas no Brooklyn

Gregor Gracie, Rafael Costa e Fábio Coelho oferecem aulas de Jiu-Jitsu para adultos e crianças com o objetivo de promover autoconfiança e disciplina

Nova York, 17 de outubro de 2017 – O Brooklyn Heights acaba de ganhar um novo espaço onde crianças e adultos podem se beneficiar da prática do Jiu-Jitsu. Considerada uma das artes marciais de autodefesa mais completas e indicada para todas as idades, o Jiu-Jitsu promove confiança, disciplina e respeito. Do nível iniciante ao avançado, a nova academia de Gregor Gracie, Rafael Costa e Fábio Coelho, oferece um programa com abordagem abrangente para que alunos de todos os níveis possam atingir os seus objetivos individuais.

Com atenção especial para a prevenção contra o bullying, o programa da Gregor Gracie Jiu-Jitsu para adolescentes e crianças tem como foco melhorar a concentração, proporcionar autoestima, disciplina e a saúde com total segurança. “Todas as atividades dentro do tatame envolvem um clima de parceria, o que desenvolve no aluno o espírito de equipe, além de valores como o de amizade e companheirismo”, afirma Rafael Costa. “O treino vai além do condicionamento físico e propicia benefícios psicológicos, o que ajuda muito na formação de adultos de bom caráter e de bons princípios”, completa Fábio Coelho. O tema é de especial importância para o trio de lutadores. De acordo com o Centro Nacional de Estatísticas da Educação dos Estados Unidos, um em cada cinco estudantes (20,8%) relatou ter sofrido bullying em 2016. “O nosso objetivo é promover a autoconfiança em crianças para que elas possam superar bullies com respeito e gentileza”, conclui Gregor Gracie.

Sobre a academia Gregor Gracie Jiu-Jitsu

Gregor Gracie

Da prominente família Gracie, Gregor participa de campeonatos de Jiu-Jitsu desde a infância. Com títulos, que incluem o de bicampeão Mundial, campeão Pan-Americano e bicampeão Brasileiro, Gregor decidiu compartilhar seus conhecimentos como instrutor, enquanto segue ativo em competições.

Rafael Costa

Treinando BJJ desde os 11 anos de idade, o carioca Rafael Costa tornou-se um atleta conceituado. Vivendo em Nova York e competindo em nível nacional, chegou a ganhar medalha de bronze no Campeonato Mundial. Rafael é um instrutor respeitado e segue sua carreira como competidor.

Fábio Coelho

Morando em Nova York há três anos, Fabio continua a competir e medalhar em torneios de BJJ, além de ministrar seminários no Brasil e nos EUA. Com uma legião fiel de alunos, segue participando de campeonatos.

Endereço: Gregor Gracie Jiu-Jitsu, Bridge Park Drive, Suite H3, Brooklyn, NY 11201

Para mais informações, visite www.gregorgracie.com