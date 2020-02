Greyhound proibirá batidas do ICE sem mandado em ônibus

A empresa de transporte vem enfrentando pressão por parte de ativistas dos direitos civis devido à prática

Na sexta-feira (21), a Greyhound informou que proibirá os agentes do Departamento de Imigração (ICE) de realizarem batidas em seus ônibus sem mandados judiciais. A empresa de transportes vem enfrentando pressão por parte de ativistas dos direitos civis devido à prática. O pronunciamento ocorreu depois que, em 28 de janeiro, a Patrulha da Fronteira (CBP) contradisse a posição da companhia de que ela tinha que permitir as batidas conforme a lei federal. A Greyhound tem mantido que não concordava com as batidas, mas que não tinha outra escolha a não ser acatar.

O memorando foi enviado a todos os patrulheiros chefes e assinado pela, então, chefe da CBP, Carla Provost, antes da aposentadoria dela. Ele determina que os agentes não podem embarcar em ônibus privados sem o consentimento das companhias donas dos veículos.

“Quando as batidas ocorrem num ônibus em locais que não sejam postos na fronteira, o agente deve mostrar que ele ou ela tenham acesso ao ônibus com o consentimento do proprietário da companhia ou um dos funcionários”, diz o memorando.

Os agentes do CBP geralmente entram nos ônibus que circulam no diâmetro de até 100 milhas (161 km) de distância da fronteira para perguntar aos passageiros sobre o status migratório. Alguns incidentes foram registrados em vídeo, provocando ultraje entre os ativistas defensores dos direitos dos imigrantes.

As organizações defensoras dos direitos civis consideram as batidas discriminatórias e que os passageiros são sujeitos constantemente às novas práticas da administração Trump. A Greyhound foi acionada judicialmente na Califórnia devido às batidas nos ônibus, sendo que uma das acusações envolvem violações das leis de proteção aos consumidores. A companhia informou eu continuará a prover treinamento aos seus motoristas e funcionários nas estação sobre a nova política; além de decalques que serão postos nos ônibus alertando que não consente tais batidas.