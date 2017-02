Gripe: Newark oferece vacina grátis a residentes

Os moradores na cidade devem apresentar comprovante de residência para ser vacinados

Em homenagem ao Dia dos Namorados, o Prefeito Ras Baraka e a diretora interina do Departamento Comunitário de Saúde e Bem-Estar, Denise V. Rodgers, anunciaram que a Prefeitura de Newark oferecerá vacinas contra gripe grátis aos residentes. Os interessados serão atendidos na quinta-feira (16), das 9:00 am às 3:00 pm, na sede da Prefeitura, na 920 Broad, no centro da cidade. Eles terão que apresentar comprovante de residência para serem atendidos, que pode ser uma cédula de identidade ou conta com o nome e endereço impresso nela.

“Nós estamos lançando essa iniciativa de um dia para celebrar o Dia dos Namorados, como uma forma de amor aos residentes de Newark e mantê-los saudáveis. Eu encorajo todos os residentes de Newark, especialmente aqueles com condições crônicas como a asma, diabetes e doenças do pulmão e coração, que são mais vulneráveis ao vírus da gripe. Eles devem aproveitar a oportunidade dessas vacinações grátis de prevenção à gripe para que possam aproveitar um Dia dos Namorados saudável em companhia de seus entes queridos”, disse Baraka.

Nos EUA, milhões de pessoas adoecem, centenas de milhares são hospitalizadas e outros milhares morrem em decorrência dos efeitos da gripe todos os anos. Apesar de não ser possível prever o quanto severa será a estação ou que tipo de vírus dominará, uma constante é a necessidade anual de vacinação para minimizar o impacto dessa doença contagiosa.