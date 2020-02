Grupo Mulher Brasileira realiza 4ª Mostra DigaAí de Cinema 

A obra exibida esse ano será “Central do Brasil”, indicada às categorias de Melhor Atriz, Fernanda Montenegro, e Melhor Filme Estrangeiro

Celebrando o 25º aniversário do Grupo Mulher Brasileira, na sexta-feira (7), às 7:00 pm, será realizada a 4ª Mostra DigaAí de Cinema Brasileiro, em Boston (MA). A obra exibida esse ano será “Central do Brasil”, indicada às categorias de Melhor Atriz, Fernanda Montenegro, e Melhor Filme Estrangeiro, no Espaço DigaAí, na capital do estado.

Aclamado internacionalmente, o filme tem como um dos personagens principais Dora (Fernanda Montenegro). Ela é uma professora aposentada que trabalha como escritora de cartas para clientes analfabetos na Estação Central do Rio de Janeiro, a fim de essa ocupação ajudar-lhe em suas despesas pessoais. Ela frequentemente perde a paciência com seus clientes e muitas vezes não envia as cartas que escreve, colocando-as em uma gaveta ou até mesmo rasgando-as. Josué (Vinícius de Oliveira) é um pobre garoto com nove anos que nunca conheceu o pai, Jesus, mas espera fazer isso. Sua mãe, Ana (Sôia Lira), então, contrata os serviços de Dora para poder enviar uma carta para o pai do garoto, na qual afirma que eles esperam se reunir em breve. Contudo, no momento em que a mãe e o garoto deixam a estação, aquela é atropelada por um ônibus e morre às vistas do filho, que fica desabrigado.

O filme recebeu “aclamação universal” por parte da crítica especializada, que elogiou a direção, o roteiro, as atuações e a trilha sonora, e entrou em diversas publicações dos Melhores do Ano. É considerado um clássico e um dos filmes brasileiros mais importantes já feitos, uma vez que representou um grande marco no período de reflorescimento da produção cinematográfica brasileira, conhecido como “cinema de retomada”, e restituiu confiança ao cinema nacional. Em novembro de 2015, a obra entrou na lista dos 100 Melhores Filmes Brasileiros de Todos os Tempos, realizada pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema.

O Espaço DigaAí fica localizado na 181 Pearl Street, subsolo, na esquina das ruas Pearl e Purchase, em Boston (MA).