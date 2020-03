O TESOL é um curso de certificação para pessoas que querem se tornar professores de inglês ou para quem tem fluência no idioma e deseja uma nova profissão

O Harvest Institute já conhecido como uma das melhores e mais premiadas escolas de Inglês dos Estados Unidos, acaba de lançar um curso para quem já fala inglês e quer uma certificação de professor de inglês. O curso é credenciado pela CEA, ou seja, agência de credenciamento de escolas de Inglês, reconhecida pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos.

O curso, seguindo as diretrizes curriculares, foi desenvolvido por profissionais com mestrado em TESOL e linguística. A autora do método, professora Michele Poff é Ph.D em linguística com mestrado em TESOL e, o CEO do Harvest acaba de ser nomeado “Top 100 líderes de educação dos EUA.” Ambos trabalharam juntos na preparação do currículo e desenvolvimento do curso.

O curso terá duração de 10 semanas e será ministrado aos sábados, das 10 am às 2 pm.

Os requisitos para quem deseja se inscrever são: Ter finalizado o segundo grau e/ou faculdade e falar, ler e escrever em inglês fluentemente.

O conteúdo do curso leva o futuro professor a conhecer um pouco da história da língua, técnicas de ensino no método comunicativo, e gerenciamento de aulas. Os candidatos também terão a oportunidade de um estágio supervisionado (não remunerado), o que oferece aos alunos a oportunidade de aprendizado prático para cumprir o requisito do curso.

. Algumas das perguntas mais frequentes são:

. Onde posso dar aula com esse certificado?

O TESOL Certificate é válido em praticamente todos os países do mundo. Inclusive só se pega um visto de trabalho como professor de inglês em certos países se tiverem essa certificação. O certificado é 100% válido no Brasil.

. Posso trabalhar nos Estados Unidos?

Se o seu status legal permite, a certificação abre as portas de qualquer escola de inglês que tenha ou não credenciamento do Harvest. Caso tenham a licença de visto como o Harvest, os professores têm que acompanhar o certificado de um bacharel em qualquer área. Então, a resposta é sim.

. Posso dar aulas online?

Pode. Inclusive o Harvest mantém contato com grandes contratadoras de professores online que pagam entre $18 e $23 dólares por hora para trabalhar de casa. O salário varia com a experiência do candidato.

. Eu já sou ou fui aluno Harvest, o que preciso para me inscrever?

Precisa completar o nível 6 com sucesso que corresponde ao C1 na escala do CEFR.

Para mais detalhes e informação entrem em contato direto com o Harvest English Institute localizado no número 128 da Wilson Avenue em Newark (NJ), ligue para: (973) 274-1888 ou envie um email para: [email protected]

Parabéns Harvest pela iniciativa e como sempre liderando a educação no meio dos imigrantes brasileiros.