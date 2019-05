Harvest Institute comemora 20 anos de ensino do inglês esbanjando vitalidade

A escola de idiomas foi fundada em 1997 e atualmente são 5 filiais localizadas em New Jersey, Flórida e Califórnia

Fundada em 1997 por Jerry Docarmo, na cidade de Newark, a Harvest English Institute comemora em 2019 duas décadas no ensino da língua inglesa. Ao longo desses anos, já passaram pela escola mais de 20 mil alunos de 65 nacionalidades diferentes. Para marcar a data, serão concedidas 4 bolsas de estudo, sendo 1 por escola. Os candidatos deverão submeter uma redação falando da influência da cultura americana no ultimo século e os últimos 20 selecionados terão que submeter um vídeo pessoal explicando a razão de querer aprender inglês e porque no Harvest. Além disso, a escola é autorizada pelo Governo Federal dos EUA a emitir o visto I-20 ou “visto de estudante”, como é popularmente conhecido. Jerry concedeu uma entrevista à equipe de reportagem do BV durante a qual relatou a trajetória dele nos EUA e a história da instituição de ensino.

BV: Quem é Jerry Docarmo, de onde vem, e qual a sua formação?

JD: Mesmo sendo de família humilde no Brasil eu tive a oportunidade de vir aos EUA 33 anos atrás e aprender inglês. Consegui cursar uma faculdade de Administração, fundar o Harvest Institute em 1999 (nosso 20º aniversário esse ano) tenho um MBA da Universidade de Notre Dame em liderança, e acabo de terminar um curso em negociações na Harvard University Business School. Hoje, tenho o privilegio de dar palestras em empreendedorismo e educação internacional no mundo todo.

BV: Como surgiu o Harvest English Institute e a quanto tempo está no mercado?

JD: Em 1997, tive a honra de trabalhar com Cesar Vesdel que abriu as portas para que eu formasse o Harvest… O resto é história.

BV: Quantas escolas Harvest existem e onde estão localizadas?

JD: São cinco, a matriz em Newark, na Wilson Ave., uma em Long Branch (NJ), duas em Orlando (FL) e, recentemente, abrimos em Los Angeles (CA).

BV: Para um aluno que está procurando uma escola, o que você diria são os diferenciais do Harvest?

JD: Eu sempre digo que qualidade não é diferencial, pois isso é a obrigação de qualquer escola, mas o Harvest, hoje, tem a melhor tecnologia em sala com ‘Start Boards’ interativas, o giz e as canetas desapareceram… é tudo eletrônico. Isso tem nos trazido resultados tão bons que conseguimos parcerias com dezenas de Universidades para não exigirem o teste TOEFL dos nossos alunos.

BV: O aluno sem nenhum conhecimento no idioma, se dedicando e seguindo a metodologia do Harvest, em quanto tempo ele começa a se comunicar?

JD: A escola é sempre 40% e o aluno 60%, sendo assim o aluno que aproveita de tudo que o Harvest, hoje, oferece, como classes de conversação, pronuncia, multimídia, SOS gratuito, pode estar se comunicando muito bem em poucos meses.

BV: Este é o vigésimo ano do Harvest… 20 anos de sucesso, quantos alunos aproximadamente já tiveram a oportunidade de estudar no Harvest e de quantas nacionalidades?

JD: Mais de 20 mil alunos de mais de 65 nacionalidades.

BV: Sabemos que o Harvest tem credenciamento federal para receber alunos com visto de estudante… O que é preciso para um aluno de outro país aplicar para estudar no Harvest?

JD: O Harvest é autorizado pelo governo Americano para emitir a I-20 que é o documento de pré-qualificação para o aluno pedir o visto. O requerimento é só que o aluno demonstre condições financeiras dele ou do patrocinador para pagar pelo curso e se manter nos EUA pelo tempo de estudo. A lista de documentações pode ser encontrada no nosso website www.harvest.net na area ‘Students’, ou entrando direto em contato com a escola.

BV: Se a pessoa entrou com um visto de turista é possível trocar pelo de estudante com a Harvest?

JD: Sim, o processo é um pouco diferente e não é uma troca de visto e sim de “Status”. A melhor maneira de saber dos requerimentos também é entrando em contato com a escola.

BV: Quais serão as comemorações no Harvest este ano para o 20º aniversário?

JD: Teremos o Festival internacional, palestras e sessões de desenvolvimento profissional para nossos funcionários em Orlando (FL) e sorteio de bolsas de estudo!

BV: No lançamento do programa de bolsas este ano, quantas bolsas pretendem dar e como é que os alunos fazem pra qualificar?

JD: São quatro bolsas, sendo uma por escola, o aluno deverá submeter uma redação falando da influência da cultura americana no ultimo século e os últimos 20 selecionados terão que submeter um vídeo pessoal do porque em querer aprender inglês e porque no Harvest. Isso tudo estará sempre nas nossas newsletters, media, social media para que todos possam acompanhar o processo!

BV: Se pudesse resumir o Harvest em uma sentença. Qual seria?

JD: Nossa meta é fazer o aluno proficiente na língua inglesa-americana e introduzi-lo à cultura e historia americanas!

BV: O Harvest acaba de abrir mais uma escola em Orlando e uma em Los Angeles. Qual o plano de expansão?

JD: Este ano, desenvolver essas escolas que foram abertas. O Harvest Orlando (FL), hoje, é uma das se não for a maior escola de intercâmbio do pais! Ano que vem estaremos pensando na expansão…