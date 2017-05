Hillary culpa diretor do FBI e Rússia por derrota contra Trump

A ex-candidata presidencial democrata acredita que influências internas e externas influenciaram o resultado das eleições nos EUA

Na terça-feira (2), Hillary Clinton disse que “assumiu totalmente a responsabilidade” por perder a disputa eleitoral, entretanto, culpou o diretor do FBI, James Comey, e a interferência russa por ajudarem o rival republicano Donald Trump a conquistar a presidência. Ela citou especificamente a carta redigida por Comey no final da campanha informando que agentes estavam investigando novas informações possíveis relacionadas a segredos escondidos no servidor do computador da candidata democrata. Posteriormente, ela nunca foi acusada de crime algum e Comey inocentou Clinton no domingo antes das eleições.

Ela também mencionou o Wikileaks, um website de combate à confidencialidade que alguns analistas acreditam estar conectado à Rússia e postou os e-mails vazados do chefe de campanha de Clinton, John Podesta.

“Eu estava rumo à vitória até que uma combinação da carta de Jim Comey em 28 de outubro e o Wikileaks russo levantou dúvida na mente das pessoas que estavam inclinadas a votar em mim, mas ficaram assustadas”, disse Clinton durante a Conferência Internacional de Mulher para Mulher.

“Caso as eleições tivessem ocorrido em 27 de outubro; eu seria a presidente de vocês”, acrescentou.

Entretanto, as aspirações presidenciais parecem ser coisas do passado para Clinton, acrescentando que ela não sairia inteiramente da vida política. “Agora, estou de volta a ser uma cidadã ativista e parte da resistência”, comentou.

Ela adiantou que estava escrevendo um livro sobre a experiência como candidata presidencial em 2016. “É um processo doloroso se recordar da campanha”, detalhou.

Clinton, a primeira candidata presidencial de um partido principal, disse que a eleição dela “seria um acontecimento muito importante”.

“Havia mensagens importantes que poderiam ter sido enviadas”, comentou.

Provocando Trump, ela disse que o presidente eleito deveria se preocupar menos com a eleição ou “a minha vitória dos votos populares”. A moderadora Christiane Amanpour perguntou a Hillary se ela acha ter sido vítima de misoginia: “Sim, eu realmente penso que isso influenciou. Eu acho que quanto mais tomamos conhecimento da influência estrangeira sem precedentes; especialmente vinda de um líder estrangeiro que não faz parte do meu fã clube”.