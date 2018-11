Homem admite sexo com pônei na Flórida

Nicholas Anthony Sardo enfrenta 4 acusações de bestialidade e contato sexual com um animal

Na segunda-feira (19), o escritório do xerife do Condado de Marion, Flórida, informou que Nicholas Anthony Sardo, de 21 anos, morador em Citra (FL), admitiu ter feito sexo com um pônei macho. Durante o interrogatório, ele teria dito aos investigadores que era um “homem doente”.

Sardo foi preso foi preso ao ser flagrado mantendo relações sexuais com o animal, cujo nome é Jackie G. Uma testemunha contatou as autoridades depois de ter visto Nicholas atacando o animal num pasto que fica na propriedade de um parente dele, em 13 de outubro. Outra mulher relatou à polícia que viu o homem fazendo sexo com o animal e o confrontou. Na ocasião, ele admitiu imediatamente ter abusado do pônei; uma confissão que ele posteriormente fez a um detetive, detalhou as autoridades.

Nicholas revelou aos agentes de polícia que havia feito sexo com o cavalo “quatro vezes durante o período de uma semana”, usando preservativo todas às vezes para evitar contrair qualquer doença sexualmente transmissível do animal, conforme as autoridades. Ele enfrenta 4 acusações de bestialidade e contato sexual com um animal e foi autuado na Penitenciária do Condado de Marion.

O pônei pertence a um parente de Nicholas e foi mantido aos cuidados dele. A possibilidade futura de contato entre ele e o animal ainda será determinada por um juiz, relatam as autoridades.