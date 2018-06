Homem admite ter pego HIV para infectar vítimas saudáveis

Stephen Koch, de 25 anos, foi condenado a 50 anos de prisão

Um réu morador em Arkansas admitiu no tribunal que contraiu o vírus HIV intencionalmente para que pudesse espalhar o vírus para outras pessoas, de acordo com relatos. Stephen Koch, de 25 anos, declarou-se culpado na segunda-feira (4) por tentar expor outra pessoa ao HIV, informou o jornal Northwest Arkansas Democrat Gazette. Ele também se declarou culpado de posse ilegal de anfetamina com a intenção de distribuir e 8 acusações de posse de pornografia infantil.

A polícia do Arkansas originalmente prendeu Koch por acusações de delitos envolvendo drogas, mas um informante confidencial disse às autoridades que ele estava assistindo a pornografia infantil, segundo o Gazette.

Durante uma busca em seu computador, os promotores descobriram que Koch havia recentemente contraído o HIV e estava planejando ativamente infectar outras pessoas com o vírus mortal. Os promotores públicos disseram ao Juiz Robin Green que Koch tinha planos de ir a um encontro duplo, onde mentiria sobre seu status de soropositivo.

No tribunal, Koch admitiu seus crimes e disse que suas ações eram “autodestrutivas”, segundo o Gazette. Quando o juiz perguntou-lhe se pretendia causar dano físico às outras pessoas, Koch respondeu: “Sim”.

Koch foi condenado a 50 anos de prisão. Eu também terá que me registrar como um criminoso sexual.